Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Напомним, работа трамвайного маршрута №18 временно приостановлена с 4 марта в связи с повреждением оборудования объекта критической инфраструктуры вследствие очередной вражеской дроновой атаки. На этом маршруте временно курсировали автобусы.
Одесский трамвай №18 соединяет Куликово поле с парком-мемориалом 411 батареи.
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