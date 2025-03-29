Одесский трамвай №18
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Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, работа трамвайного маршрута №18 временно приостановлена с 4 марта в связи с повреждением оборудования объекта критической инфраструктуры вследствие очередной вражеской дроновой атаки. На этом маршруте временно курсировали автобусы.

Одесский трамвай №18 соединяет Куликово поле с парком-мемориалом 411 батареи.

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