Бустерная доза: сколько жителей Одесчины получили еще одну прививку от ковид

Жители Одесской области уже начали получать ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодняшний день таковых в регионе 127 человек. Об этом сообщила сегодня на брифинге директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

От COVID-19 привиты лишь 33,6% населения Одесской области

Глава облздрава напомнила, что бустерную дозу делают спустя 6 месяцев после курса вакцинации. В первую очередь прививку получают медицинские работники и сотрудники домов-интернатов. Затем начнут вакцинировать пациентов в возрасте от 60 лет.

В целом на сегодняшний день в Одесской области вакцинированы 793 тыс. человек, или 33,6% от населения региона. При этом два прививки получили всего 768 тыс. человек.

В Одессе сделали 928 112 прививок. А полный курс вакцинации прошли 469 912 человек. Третью дополнительную дозу вакцины уже получили 157 одесситов. Такая прививка показана тем, у кого из-за различных заболеваний снижен иммунитет. Ее делают через месяц после второй дозы.

Где привиться от COVID-19 в Одессе: адреса пунктов вакцинации

Напоминаем адреса пунктов массовой вакцинации от коронавируса в Одессе:

переулок Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

улица Семена Палия, 93а, ТЦ «Семья»;

улица Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

улица Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

проспект Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

улица Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

улица Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

улица Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

площадь Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

Кроме того, рассказала Наталья Одарий-Захарьева, привиться от коронавируса теперь можно и в приграничных зонах: пункты вакцинации работают на международных пунктах пропуска:

«Кучурган» (ул. Павла Каплуна, 92);

«Табаки» (город Болград, ул. Инзовская, 164);

«Орловка-Исакча» на границе с Румынией (село Орловка, ул. Суворова, 111).

Также напомним, что завтра, 7 января, пункты вакцинации работать не будут. В субботу и воскресенье, 8 и 9 января, они будут работать с 9:00 до 18:00 часов.

Как сообщалось, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса всем совершеннолетним вакцинированным украинцам.

Ранее Минздрав одобрил бустерную дозу вакцины от коронавируса для украинцев старше 60 лет.

Также сообщалось, что в Украине вводится бустерная доза вакцины против COVID-19 для медработников и сотрудников домов-интернатов. Они смогут получить ее через 6 месяцев с даты получения второй дозы.