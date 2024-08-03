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В Одесі викинули в альфатор Пушкіна – фотофакт

В Одесі викинули в альфатор Пушкіна – фотофакт

У центрі Одеси було помічено портрет великого російського поета Олександра Пушкіна. Причому не аби де, а в контейнері для сміття, простіше кажучи – в альфатері. Очевидно, хтось провів у себе таку собі декононізацію… На мінімалках.

Сумний і водночас кумедний фотофакт опублікував на своїй сторінці у Facebook одеський журналіст та психолог Микита Пермяков.

«На розі Троїцька/Олександрівський проспект). Йду до дому, на Ніну Строкату (Буніна). Що думаєте?» – коротко прокоментував фото автор.

У зв’язку з цим варто нагадати, що одеську вулицю Пушкінську (поряд із десятками інших вулиць) також незабаром перейменують – і вона стане Італійською.

Також зазначимо, що з недавнього часу Пушкін в Одесі став предметом гарячих суперечок та дебатів, і в різних експертних колах міста звучать аргументи як за, і проти збереження пам’яті про «сонце російської поезії».

Більше того, за непідтвердженими даними, планується знесення пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі.

Читайте також: Пушкін в Одесі: від символу Євромайдану до маркера «російського світу».

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