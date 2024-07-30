Без Пушкинской и Жванецкого: в Одессе собираются переименовать десятки улиц – полный список

Без Пушкинской и Жванецкого: в Одессе собираются переименовать десятки улиц – полный список

На днях в соцсетях появилась фотокопия распоряжения начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, которым он утверждает переименование ряда топонимов. Все они содержат имперскую символику или подпадают под закон «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Официально, по информации заместителя директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Ярославы Резниковой, распоряжениями Олега Кипера №694/А-2024 от 26 июля 2024 года на карту Одесской области и областного центра были нанесены соответственно 347 и 85 новых названий улиц, скверов и переулков.

Таким образом, были убраны названия, содержащие символику российской имперской политики, или посвященные лицам или событиям, подпадавшим под действие закона. Часть предложений – предоставлена ​​общественными организациями и отдельными гражданами. Часть нарабатывалась в дискуссиях в рамках рабочей группы, в состав которой вошли представители Института национальной памяти, общественных организаций, учреждений культуры, ученые. Для переименования были использованы имена украинских героев-воинов, отдавших жизнь за Украину в новейшей российско-украинской войне, украинцев, отстаивавших независимость Украины в разные времена нашей истории, известных ученых, художников и педагогов.

Так три больших проспекта в Одессе будут названы именами знаковых для Украины фигур. В частности:

  • проспект академика Глушко планируют переименовать в честь Ярослава Мудрого;
  • проспект, который сейчас носит имя космонавта Георгия Добровольского, хотят назвать в память о Владимире Великом;
  • проспект Гагарина будет носить имя Леси Украинки.

Кроме того:

  • в Одессе появится улица героической 28-й бригады – вместо Паустовского;
  • бульвар Жванецкого будет переименован в честь Военно-морских Сил;
  • а переулок Лермонтовский-2 станет переулком Госпитальеров – в память о добровольческой организации парамедиков, основанной в начале боевых действий в Украине в 2014 году.

Сделан также упор на возвращение некоторых сугубо исторических названий. Так, улицы Пушкинской будет возвращено название Итальянская, переулку Чайковского – Театральный, Гагаринскому плато вернут название Аркадийское.

Площадь Думская станет Биржевой, поскольку мэрия размещается в здании Старой одесской биржи – памятнике архитектуры национального значения.

Публикуем перечень объектов топонимии в населенных пунктах, названия которых подлежат переименованию (наименования к переименованию – после переименования):

Одесса

  • Улица Адмирала Лазарева – улица Михаила Болтенко;
  • Улица Академика Воробьева – улица Виталия Нестеренко;
  • Проспект Академика Глушко – проспект Князя Ярослава Мудрого;
  • Улица Академика Панкратовой – улица Дмитрия Сигаревича;
  • Улица Амвросия Бучмы – улица Михаила Билинского;
  • Переулок Апполона Скальковского – переулок Зои Пасечной;
  • Улица Армейская – улица Независимости;
  • Улица Бабеля – улица Дмитрия Иванова;
  • Улица Багрицкого – улица Михаила Бойчука;
  • Переулок Бадаева – переулок Марии Станишевской;
  • Переулок Барятинский – переулок Дмитрия Лесича;
  • Улица Братьев Поджио – улица Василия Фащенко;
  • Улица Бунина – улица Нины Пестрой;
  • Улица Высоцкого – улица Ярослава Баиса;
  • Улица Вице-адмирала Азарова – улица Андрея Гулого-Гуленко;
  • Переулок Вице-адмирала Жукова – переулок Ивана Луценко;
  • Улица Веры Инбер – улица Владимира Рутковского;
  • Улица Гагарина – улица Семена Камирного;
  • Переулок Гагарина – переулок Михаила Гордиевского;
  • Проспект Гагарина – проспект Леси Украинки;
  • Гагаринское плато – Аркадийское плато;
  • Улица Гарина – улица Павла Клепацкого;
  • Улица Гвардейская – улица Андрея Музычко;
  • Улица Генерала Гудовича – улица Станислава Узикова;
  • Улица Генерала Петрова – улица Евгения Танцуры;
  • Улица Генерала Ратова – улица Ростислава Палецкого;
  • Улица Генерала Швигина – улица Григория Зленко;
  • Улица Генерала Цветаева – улица Геннадия Афанасьева;
  • Улица Герцена – улица Галины Могильницкой;
  • Улица Градоначальническая – улица Тараса Кузьмина;
  • Сквер Дважды Героя Советского Союза Захарова Матвея Васильевича – сквер Юрия Ильенко;
  • Улица Дворянская – улица Всеволода Змиенко;
  • Проспект Добровольского – проспект Князя Владимира Великого;
  • Площадь Думская – площадь Биржова;
  • Улица Дунаевского – улица Александра Кошица;
  • Бульвар Жванецкого – бульвар Военно-морских сил;
  • Улица Жуковского – улица Святослава Караванского;
  • Улица Ильфа и Петрова – улица Семьи Глодан;
  • Переулок Интернациональный – переулок Сергея Коновалова;
  • Переулок Катаева – переулок Бориса Айзенберга;
  • Улица Княжеская – улица Алексея Маркевича;
  • Улица Коблевская – улица Павла Зеленого;
  • Улица Контр-адмирала Лунина – улица Виталия Гуляева;
  • Переулок Короленко – переулок Игоря Балмагии;
  • Улица Леваневского – улица Сечевых стрелков;
  • Переулок Леваневского – переулок Сечевой;
  • Улица Лейтенанта Шмидта – улица Александра Станкова;
  • Переулок Лермонтовский 2й – переулок Госпитальеров;
  • Улица Льва Толстого – улица Киры Муратовой;
  • Площадь Льва Толстого – площадь Менделя Сфорима;
  • Переулок Ляпуновых – переулок Александра Ройтбурда;
  • Улица Мариинская – улица Михаила Емельяновича-Павленко;
  • Спуск Маринеско – спуск Виталия Блажко;
  • Улица Маршала Бабаджаняна – улица Ивана Фунтова;
  • Улица Маршала Малиновского – улица Алексея Вадатурского;
  • Переулок Мичурина – переулок Маргариты Николаевой;
  • Переулок Митракова – переулок Олексы Воропая;
  • Улица Неделина – улица Анатолия Бачинского;
  • Переулок Александра Стурдзы – переулок Леонида Осыки;
  • Улица Осипова – улица Вадима Корженко;
  • Улица Паустовского – улица 28 бригады;
  • Сквер Паустовского – сквер Номана Челебиджихана;
  • Улица Петра Бицилли – улица Александра Болдырева;
  • Переулок Ползунова 2-й – переулок Георгия Гусака-Гусаченко;
  • Улица Политкаторжан – улица Архитектора Ивана Яценко;
  • Улица Пушкинская – улица Итальянская;
  • Улица Романа Кармена – улица Решата Аметова;
  • Улица Сабанеев мост – улица Николая Савича;
  • Сквер Серединский – сквер Дмитрия Дорошенко;
  • Улица Спартаковская – улица Анны Михайленко;
  • Переулок Спартаковский – переулок Константина Пигрова;
  • Улица Строганова – улица Максима Чайки;
  • Переулок Стурдзовский – переулок Владимира Яковлева;
  • Переулок Тимирязева 1-й – переулок Гетманский;
  • Переулок Тимирязева 2-й – переулок Гайдамацкий;
  • Переулок Тимирязева 3-й – переулок Казацкий;
  • Переулок Тимирязева 4-й – переулок Характерников;
  • Переулок Тимирязева 5-й – переулок Кобзарский;
  • Улица Толбухина – улица Георгия Липского;
  • Переулок Толбухина – переулок Людмилы Семикиной;
  • Площадь Толбухина – площадь Трибуны героев;
  • Переулок Чайковского – Театральный переулок;
  • Улица Черняховского – улица Артура Савельева;
  • Улица Юрия Олеши – улица Виталия Боровика.

Одесский район

Авангардовская ТГ

поселок Хлебодарский

  • Улица Ротмистрова – улица Сергея Крулика.

Великодальницкая ТГ

село Петродолинское

  • Улица 40 лет Победы – улица Андрея Мацько;
  • Улица Первомайская – улица Богдана Костива;
  • Улица Ильфа и Петрова – улица Ивана и Юрия Лип.

село Расселенец

  • Переулок Матросова – переулок Защитников Украины.

Великодолинская ТГ

поселок Великодолинское

  • Улица Ильфа и Петрова – улица Михаила Семенко;
  • Улица Мариинская – улица Олега Кушнира;
  • Улица I мая – улица Евгения Коновальца;
  • Улица 30 лет Победы – улица Степана Облака.

Деревня Молодежная

  • Улица Д. Трофима – улица Владимира Когута;
  • Переулок Д.Трофима – переулок Пластовый;
  • Улица Ильфа и Петрова – улица Андрея Брунька;
  • Улица А.Невского – улица Дениса Федишина;
  • Улица Генерала Таушанова – улица Романа Скрипнюка;
  • Улица Мичурина – улица Левка Симиренко;
  • Улица Рублева – улица Семена Палия;
  • Улица Чайковского – улица Дмитрия Бортнянского.

Вызырская ТГ

село Бутовка

  • Улица Красноярская – улица Сергея Редозубова.

село Первомайское

  • Улица 108-й гвардейской дивизии – улица Александра Пархоменко;
  • Улица Комарова – улица Святослава Караванского.

Дальницкая ТГ

село Барабой

  • Улица Гагарина – улица Максима Браславского.

село Дальник

  • Улица 40 лет Победы – улица Дмитрия Мельника.

Читайте также: Айвазовский вместо Тимирязева: почему улицу в Одессе переименовали в честь художника.

Фото Марии Котовой

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ
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