Без Пушкинской и Жванецкого: в Одессе собираются переименовать десятки улиц – полный список

Официально, по информации заместителя директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Ярославы Резниковой, распоряжениями Олега Кипера №694/А-2024 от 26 июля 2024 года на карту Одесской области и областного центра были нанесены соответственно 347 и 85 новых названий улиц, скверов и переулков.

Таким образом, были убраны названия, содержащие символику российской имперской политики, или посвященные лицам или событиям, подпадавшим под действие закона. Часть предложений – предоставлена ​​общественными организациями и отдельными гражданами. Часть нарабатывалась в дискуссиях в рамках рабочей группы, в состав которой вошли представители Института национальной памяти, общественных организаций, учреждений культуры, ученые. Для переименования были использованы имена украинских героев-воинов, отдавших жизнь за Украину в новейшей российско-украинской войне, украинцев, отстаивавших независимость Украины в разные времена нашей истории, известных ученых, художников и педагогов.

Так три больших проспекта в Одессе будут названы именами знаковых для Украины фигур. В частности:

проспект академика Глушко планируют переименовать в честь Ярослава Мудрого;

проспект, который сейчас носит имя космонавта Георгия Добровольского, хотят назвать в память о Владимире Великом;

проспект Гагарина будет носить имя Леси Украинки.

Кроме того:

в Одессе появится улица героической 28-й бригады – вместо Паустовского;

бульвар Жванецкого будет переименован в честь Военно-морских Сил;

а переулок Лермонтовский-2 станет переулком Госпитальеров – в память о добровольческой организации парамедиков, основанной в начале боевых действий в Украине в 2014 году.

Сделан также упор на возвращение некоторых сугубо исторических названий. Так, улицы Пушкинской будет возвращено название Итальянская, переулку Чайковского – Театральный, Гагаринскому плато вернут название Аркадийское.

Площадь Думская станет Биржевой, поскольку мэрия размещается в здании Старой одесской биржи – памятнике архитектуры национального значения.

Публикуем перечень объектов топонимии в населенных пунктах, названия которых подлежат переименованию (наименования к переименованию – после переименования):

Одесса

Улица Адмирала Лазарева – улица Михаила Болтенко;

Улица Академика Воробьева – улица Виталия Нестеренко;

Проспект Академика Глушко – проспект Князя Ярослава Мудрого;

Улица Академика Панкратовой – улица Дмитрия Сигаревича;

Улица Амвросия Бучмы – улица Михаила Билинского;

Переулок Апполона Скальковского – переулок Зои Пасечной;

Улица Армейская – улица Независимости;

Улица Бабеля – улица Дмитрия Иванова;

Улица Багрицкого – улица Михаила Бойчука;

Переулок Бадаева – переулок Марии Станишевской;

Переулок Барятинский – переулок Дмитрия Лесича;

Улица Братьев Поджио – улица Василия Фащенко;

Улица Бунина – улица Нины Пестрой;

Улица Высоцкого – улица Ярослава Баиса;

Улица Вице-адмирала Азарова – улица Андрея Гулого-Гуленко;

Переулок Вице-адмирала Жукова – переулок Ивана Луценко;

Улица Веры Инбер – улица Владимира Рутковского;

Улица Гагарина – улица Семена Камирного;

Переулок Гагарина – переулок Михаила Гордиевского;

Проспект Гагарина – проспект Леси Украинки;

Гагаринское плато – Аркадийское плато;

Улица Гарина – улица Павла Клепацкого;

Улица Гвардейская – улица Андрея Музычко;

Улица Генерала Гудовича – улица Станислава Узикова;

Улица Генерала Петрова – улица Евгения Танцуры;

Улица Генерала Ратова – улица Ростислава Палецкого;

Улица Генерала Швигина – улица Григория Зленко;

Улица Генерала Цветаева – улица Геннадия Афанасьева;

Улица Герцена – улица Галины Могильницкой;

Улица Градоначальническая – улица Тараса Кузьмина;

Сквер Дважды Героя Советского Союза Захарова Матвея Васильевича – сквер Юрия Ильенко;

Улица Дворянская – улица Всеволода Змиенко;

Проспект Добровольского – проспект Князя Владимира Великого;

Площадь Думская – площадь Биржова;

Улица Дунаевского – улица Александра Кошица;

Бульвар Жванецкого – бульвар Военно-морских сил;

Улица Жуковского – улица Святослава Караванского;

Улица Ильфа и Петрова – улица Семьи Глодан;

Переулок Интернациональный – переулок Сергея Коновалова;

Переулок Катаева – переулок Бориса Айзенберга;

Улица Княжеская – улица Алексея Маркевича;

Улица Коблевская – улица Павла Зеленого;

Улица Контр-адмирала Лунина – улица Виталия Гуляева;

Переулок Короленко – переулок Игоря Балмагии;

Улица Леваневского – улица Сечевых стрелков;

Переулок Леваневского – переулок Сечевой;

Улица Лейтенанта Шмидта – улица Александра Станкова;

Переулок Лермонтовский 2й – переулок Госпитальеров;

Улица Льва Толстого – улица Киры Муратовой;

Площадь Льва Толстого – площадь Менделя Сфорима;

Переулок Ляпуновых – переулок Александра Ройтбурда;

Улица Мариинская – улица Михаила Емельяновича-Павленко;

Спуск Маринеско – спуск Виталия Блажко;

Улица Маршала Бабаджаняна – улица Ивана Фунтова;

Улица Маршала Малиновского – улица Алексея Вадатурского;

Переулок Мичурина – переулок Маргариты Николаевой;

Переулок Митракова – переулок Олексы Воропая;

Улица Неделина – улица Анатолия Бачинского;

Переулок Александра Стурдзы – переулок Леонида Осыки;

Улица Осипова – улица Вадима Корженко;

Улица Паустовского – улица 28 бригады;

Сквер Паустовского – сквер Номана Челебиджихана;

Улица Петра Бицилли – улица Александра Болдырева;

Переулок Ползунова 2-й – переулок Георгия Гусака-Гусаченко;

Улица Политкаторжан – улица Архитектора Ивана Яценко;

Улица Пушкинская – улица Итальянская;

Улица Романа Кармена – улица Решата Аметова;

Улица Сабанеев мост – улица Николая Савича;

Сквер Серединский – сквер Дмитрия Дорошенко;

Улица Спартаковская – улица Анны Михайленко;

Переулок Спартаковский – переулок Константина Пигрова;

Улица Строганова – улица Максима Чайки;

Переулок Стурдзовский – переулок Владимира Яковлева;

Переулок Тимирязева 1-й – переулок Гетманский;

Переулок Тимирязева 2-й – переулок Гайдамацкий;

Переулок Тимирязева 3-й – переулок Казацкий;

Переулок Тимирязева 4-й – переулок Характерников;

Переулок Тимирязева 5-й – переулок Кобзарский;

Улица Толбухина – улица Георгия Липского;

Переулок Толбухина – переулок Людмилы Семикиной;

Площадь Толбухина – площадь Трибуны героев;

Переулок Чайковского – Театральный переулок;

Улица Черняховского – улица Артура Савельева;

Улица Юрия Олеши – улица Виталия Боровика.

Одесский район

Авангардовская ТГ

поселок Хлебодарский

Улица Ротмистрова – улица Сергея Крулика.

Великодальницкая ТГ

село Петродолинское

Улица 40 лет Победы – улица Андрея Мацько;

Улица Первомайская – улица Богдана Костива;

Улица Ильфа и Петрова – улица Ивана и Юрия Лип.

село Расселенец

Переулок Матросова – переулок Защитников Украины.

Великодолинская ТГ

поселок Великодолинское

Улица Ильфа и Петрова – улица Михаила Семенко;

Улица Мариинская – улица Олега Кушнира;

Улица I мая – улица Евгения Коновальца;

Улица 30 лет Победы – улица Степана Облака.

Деревня Молодежная

Улица Д. Трофима – улица Владимира Когута;

Переулок Д.Трофима – переулок Пластовый;

Улица Ильфа и Петрова – улица Андрея Брунька;

Улица А.Невского – улица Дениса Федишина;

Улица Генерала Таушанова – улица Романа Скрипнюка;

Улица Мичурина – улица Левка Симиренко;

Улица Рублева – улица Семена Палия;

Улица Чайковского – улица Дмитрия Бортнянского.

Вызырская ТГ

село Бутовка

Улица Красноярская – улица Сергея Редозубова.

село Первомайское

Улица 108-й гвардейской дивизии – улица Александра Пархоменко;

Улица Комарова – улица Святослава Караванского.

Дальницкая ТГ

село Барабой

Улица Гагарина – улица Максима Браславского.

село Дальник

Улица 40 лет Победы – улица Дмитрия Мельника.

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Фото Марии Котовой