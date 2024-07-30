Без Пушкинской и Жванецкого: в Одессе собираются переименовать десятки улиц – полный список

На днях в соцсетях появилась фотокопия распоряжения начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, которым он утверждает переименование ряда топонимов. Все они содержат имперскую символику или подпадают под закон «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
Официально, по информации заместителя директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Ярославы Резниковой, распоряжениями Олега Кипера №694/А-2024 от 26 июля 2024 года на карту Одесской области и областного центра были нанесены соответственно 347 и 85 новых названий улиц, скверов и переулков.
Таким образом, были убраны названия, содержащие символику российской имперской политики, или посвященные лицам или событиям, подпадавшим под действие закона. Часть предложений – предоставлена общественными организациями и отдельными гражданами. Часть нарабатывалась в дискуссиях в рамках рабочей группы, в состав которой вошли представители Института национальной памяти, общественных организаций, учреждений культуры, ученые. Для переименования были использованы имена украинских героев-воинов, отдавших жизнь за Украину в новейшей российско-украинской войне, украинцев, отстаивавших независимость Украины в разные времена нашей истории, известных ученых, художников и педагогов.
Так три больших проспекта в Одессе будут названы именами знаковых для Украины фигур. В частности:
- проспект академика Глушко планируют переименовать в честь Ярослава Мудрого;
- проспект, который сейчас носит имя космонавта Георгия Добровольского, хотят назвать в память о Владимире Великом;
- проспект Гагарина будет носить имя Леси Украинки.
Кроме того:
- в Одессе появится улица героической 28-й бригады – вместо Паустовского;
- бульвар Жванецкого будет переименован в честь Военно-морских Сил;
- а переулок Лермонтовский-2 станет переулком Госпитальеров – в память о добровольческой организации парамедиков, основанной в начале боевых действий в Украине в 2014 году.
Сделан также упор на возвращение некоторых сугубо исторических названий. Так, улицы Пушкинской будет возвращено название Итальянская, переулку Чайковского – Театральный, Гагаринскому плато вернут название Аркадийское.
Площадь Думская станет Биржевой, поскольку мэрия размещается в здании Старой одесской биржи – памятнике архитектуры национального значения.
Публикуем перечень объектов топонимии в населенных пунктах, названия которых подлежат переименованию (наименования к переименованию – после переименования):
Одесса
- Улица Адмирала Лазарева – улица Михаила Болтенко;
- Улица Академика Воробьева – улица Виталия Нестеренко;
- Проспект Академика Глушко – проспект Князя Ярослава Мудрого;
- Улица Академика Панкратовой – улица Дмитрия Сигаревича;
- Улица Амвросия Бучмы – улица Михаила Билинского;
- Переулок Апполона Скальковского – переулок Зои Пасечной;
- Улица Армейская – улица Независимости;
- Улица Бабеля – улица Дмитрия Иванова;
- Улица Багрицкого – улица Михаила Бойчука;
- Переулок Бадаева – переулок Марии Станишевской;
- Переулок Барятинский – переулок Дмитрия Лесича;
- Улица Братьев Поджио – улица Василия Фащенко;
- Улица Бунина – улица Нины Пестрой;
- Улица Высоцкого – улица Ярослава Баиса;
- Улица Вице-адмирала Азарова – улица Андрея Гулого-Гуленко;
- Переулок Вице-адмирала Жукова – переулок Ивана Луценко;
- Улица Веры Инбер – улица Владимира Рутковского;
- Улица Гагарина – улица Семена Камирного;
- Переулок Гагарина – переулок Михаила Гордиевского;
- Проспект Гагарина – проспект Леси Украинки;
- Гагаринское плато – Аркадийское плато;
- Улица Гарина – улица Павла Клепацкого;
- Улица Гвардейская – улица Андрея Музычко;
- Улица Генерала Гудовича – улица Станислава Узикова;
- Улица Генерала Петрова – улица Евгения Танцуры;
- Улица Генерала Ратова – улица Ростислава Палецкого;
- Улица Генерала Швигина – улица Григория Зленко;
- Улица Генерала Цветаева – улица Геннадия Афанасьева;
- Улица Герцена – улица Галины Могильницкой;
- Улица Градоначальническая – улица Тараса Кузьмина;
- Сквер Дважды Героя Советского Союза Захарова Матвея Васильевича – сквер Юрия Ильенко;
- Улица Дворянская – улица Всеволода Змиенко;
- Проспект Добровольского – проспект Князя Владимира Великого;
- Площадь Думская – площадь Биржова;
- Улица Дунаевского – улица Александра Кошица;
- Бульвар Жванецкого – бульвар Военно-морских сил;
- Улица Жуковского – улица Святослава Караванского;
- Улица Ильфа и Петрова – улица Семьи Глодан;
- Переулок Интернациональный – переулок Сергея Коновалова;
- Переулок Катаева – переулок Бориса Айзенберга;
- Улица Княжеская – улица Алексея Маркевича;
- Улица Коблевская – улица Павла Зеленого;
- Улица Контр-адмирала Лунина – улица Виталия Гуляева;
- Переулок Короленко – переулок Игоря Балмагии;
- Улица Леваневского – улица Сечевых стрелков;
- Переулок Леваневского – переулок Сечевой;
- Улица Лейтенанта Шмидта – улица Александра Станкова;
- Переулок Лермонтовский 2й – переулок Госпитальеров;
- Улица Льва Толстого – улица Киры Муратовой;
- Площадь Льва Толстого – площадь Менделя Сфорима;
- Переулок Ляпуновых – переулок Александра Ройтбурда;
- Улица Мариинская – улица Михаила Емельяновича-Павленко;
- Спуск Маринеско – спуск Виталия Блажко;
- Улица Маршала Бабаджаняна – улица Ивана Фунтова;
- Улица Маршала Малиновского – улица Алексея Вадатурского;
- Переулок Мичурина – переулок Маргариты Николаевой;
- Переулок Митракова – переулок Олексы Воропая;
- Улица Неделина – улица Анатолия Бачинского;
- Переулок Александра Стурдзы – переулок Леонида Осыки;
- Улица Осипова – улица Вадима Корженко;
- Улица Паустовского – улица 28 бригады;
- Сквер Паустовского – сквер Номана Челебиджихана;
- Улица Петра Бицилли – улица Александра Болдырева;
- Переулок Ползунова 2-й – переулок Георгия Гусака-Гусаченко;
- Улица Политкаторжан – улица Архитектора Ивана Яценко;
- Улица Пушкинская – улица Итальянская;
- Улица Романа Кармена – улица Решата Аметова;
- Улица Сабанеев мост – улица Николая Савича;
- Сквер Серединский – сквер Дмитрия Дорошенко;
- Улица Спартаковская – улица Анны Михайленко;
- Переулок Спартаковский – переулок Константина Пигрова;
- Улица Строганова – улица Максима Чайки;
- Переулок Стурдзовский – переулок Владимира Яковлева;
- Переулок Тимирязева 1-й – переулок Гетманский;
- Переулок Тимирязева 2-й – переулок Гайдамацкий;
- Переулок Тимирязева 3-й – переулок Казацкий;
- Переулок Тимирязева 4-й – переулок Характерников;
- Переулок Тимирязева 5-й – переулок Кобзарский;
- Улица Толбухина – улица Георгия Липского;
- Переулок Толбухина – переулок Людмилы Семикиной;
- Площадь Толбухина – площадь Трибуны героев;
- Переулок Чайковского – Театральный переулок;
- Улица Черняховского – улица Артура Савельева;
- Улица Юрия Олеши – улица Виталия Боровика.
Одесский район
Авангардовская ТГ
поселок Хлебодарский
- Улица Ротмистрова – улица Сергея Крулика.
Великодальницкая ТГ
село Петродолинское
- Улица 40 лет Победы – улица Андрея Мацько;
- Улица Первомайская – улица Богдана Костива;
- Улица Ильфа и Петрова – улица Ивана и Юрия Лип.
село Расселенец
- Переулок Матросова – переулок Защитников Украины.
Великодолинская ТГ
поселок Великодолинское
- Улица Ильфа и Петрова – улица Михаила Семенко;
- Улица Мариинская – улица Олега Кушнира;
- Улица I мая – улица Евгения Коновальца;
- Улица 30 лет Победы – улица Степана Облака.
Деревня Молодежная
- Улица Д. Трофима – улица Владимира Когута;
- Переулок Д.Трофима – переулок Пластовый;
- Улица Ильфа и Петрова – улица Андрея Брунька;
- Улица А.Невского – улица Дениса Федишина;
- Улица Генерала Таушанова – улица Романа Скрипнюка;
- Улица Мичурина – улица Левка Симиренко;
- Улица Рублева – улица Семена Палия;
- Улица Чайковского – улица Дмитрия Бортнянского.
Вызырская ТГ
село Бутовка
- Улица Красноярская – улица Сергея Редозубова.
село Первомайское
- Улица 108-й гвардейской дивизии – улица Александра Пархоменко;
- Улица Комарова – улица Святослава Караванского.
Дальницкая ТГ
село Барабой
- Улица Гагарина – улица Максима Браславского.
село Дальник
- Улица 40 лет Победы – улица Дмитрия Мельника.
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Фото Марии Котовой