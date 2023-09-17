В Одессе возобновили движение 3-х трамваев – каких?

Сегодня, в воскресенье, 17 сентября 2023 года, в Одессе снова курсируют трамваи на трех маршрутах – №7, №13 и №27.
Об этом сообщается на Facebook-странице КП «Одесгорэлектротранс».
Ранее из-за аварии в районе площади Толбухина движение трамвайного маршрута №7 изменили, а трамваи №13 и №27 не ходили.
Как сообщалось ранее, с понедельника, 18 сентября, в Одессе будет работать ночной электротранспорт – трамвай №7 и троллейбус №8. Они должны обеспечить перевозку пассажиров, прибывающих на автовокзал международными автобусными рейсами.
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