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В Одессе будут курсировать ночной трамвай и троллейбус: когда и где

В Одессе будут курсировать ночной трамвай и троллейбус: когда и где

В Одессе с 18 сентября будет работать ночной электротранспорт – трамвай №7 и троллейбус №8. Они должны обеспечить перевозку пассажиров, прибывающих на автовокзал международными автобусными рейсами.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам Кипера, обеспечить продолжение работы общественного электротранспорта в ночное время должны Одесские городские власти.

Люди, приезжающие на международных автобусных рейсах, вынуждены до завершения комендантского часа находиться в автобусе или на территории вокзала, —

рассказал Олег Кипер.

Городским властям поручено продолжить работу в ночное время суток:

  • трамвайного маршрута № 7 сообщением 11 ст. Люстдорфской дороги – ул. Паустовского;
  • троллейбусного маршрута № 8 сообщением Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал.

С 18 сентября каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 они будут начинать движение по своим маршрутам.

Также Кипер добавил, что правопорядок должны обеспечить полицейские. Также они будут патрулировать в каждом движущемся составе.

Во время воздушной тревоги водители и пассажиры должны соблюдать соответствующие правила безопасности.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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