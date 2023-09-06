Новости Одессы и Одесской области

Одесситы не оценили замену трамваев автобусами: причины

Одесситы не оценили замену трамваев автобусами: причины

Уже сегодня, 6 сентября, одесситы смогли оценить удобства передвижения автобусом по маршруту 5-го трамвая, поскольку трамвай не ходит по маршруту из-за ремонтных работ на трамвайных путях возле кинотеатра “Родина”.

Кроме 5-го трамвая не ходят также трамваи №17 и 28.

Сегодня городские власти по маршруту трамваев № 5 и 17 запустили автобусы в режиме движения “маршрутное такси”. Альтернативы 28-му трамвайному маршруту пока нет.

Местные жители оказались не в восторге от такой замены. Автобусный маршрут №5т не оправдал ожиданий одесситов. Мало того, что маршрутка ходит только раз в час, так еще и ее конечная остановка — железнодорожный вокзал.

А 5-й трамвай, напомним, ходит до автовокзала на улице Колонтаевской.

Это не замена транспорта, а издевательство над людьми. Причем недовольны и пассажиры, и водители маршрутки, —

написала одесситка Нина Зубкова, успевшая сегодня воспользоваться услугами автобуса.

Комментарий

По ее словам, из-за такого графика больше всех достается водителям маршруток.

Также по мнению одесситов было бы неплохо, если бы запустили на время ремонта трамвайных путей 5-й троллейбус хотя бы до ж/д вокзала.

Напомним, по маршруту трамвая №17 запустили автобусный маршрут № 18т «Куликовое поле – 13-я ст. В. Фонтана».

По маршруту трамвая №5 запустили Автобусный маршрут № 5т «Аркадия — Железнодорожный вокзал».

Также работа городского общественного транспорта (автобусов) организована с перевозкой всех льготных категорий пассажиров.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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