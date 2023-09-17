В Одесі відновили рух 3-х трамваїв – яких?

Сьогодні, в неділю, 17 вересня 2023 року, в Одесі знову курсують трамваї на трьох маршрутах – №7, №13 та №27.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці КП «Одесміськелектротранс».
Раніше через аварію в районі площі Толбухіна рух трамвайного маршруту №7 змінили, а трамваї №13 та №27 не ходили.
Як повідомлялося раніше, з понеділка, 18 вересня, в Одесі працюватиме нічний електротранспорт – трамвай №7 та тролейбус №8. Вони мають забезпечити перевезення пасажирів, які прибувають на автовокзал міжнародними автобусними рейсами.
Ще новини Одеси на тему:
- Одеса придбає 13 багатосекційних трамваїв для маршруту «Північ-Південь»;
- Одесити не оцінили заміну трамваїв автобусами: причини;
- З 6 вересня два трамвайні маршрути Одеси замінять автобусами: подробиці;
- Соромно говорити: в Одесі розповіли про дику подію у трамваї.