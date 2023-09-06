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С 6 сентября два трамвайных маршрута Одессы заменят автобусами: подробности

С 6 сентября два трамвайных маршрута Одессы заменят автобусами: подробности

Сегодня, 6 сентября, на свои маршруты не выйдут сразу три трамвая — №5, 17, 28. Но их заменят автобусами. Правда, альтернативы 28-му трамвайному маршруту пока нет.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

«Одесская жизнь» сообщала, что на углу Старопортофранковской и Пантелеймоновской начинается реконструкция трамвайных путей. В связи с этим трамваи № 5, 17, 28 не будут ходить с 6 сентября до завершения работ.

Но для двух трамвайных маршрутов выход найден – электротранспорт заменят автобусы.

Автобусный маршрут № 18т «Куликовое поле – 13-я ст. В. Фонтана» в режиме движения «маршрутное такси» по маршруту:

  • в направлении движения к 13-й ст. В. Фонтана — от Куликового поля по ул. Канатная на просп. Гагарина, Фонтанская дорога, ул. Горшина, ул. Дачную, Дачный пер., 13-ю ст. В. Фонтана (конечная остановка);
  • в направлении движения к Куликовому полю — от 13-й ст. В. Фонтана по Фонтанской дороге по ул. Ляпидовского, Ванный пер., Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко, Пироговский пер., ул. Пироговская, ул. Мариинская, Итальянский бульв., ул. Канатное, Куликовое поле (конечная остановка).

Автобусный маршрут № 5т «Аркадия — Железнодорожный вокзал» в режиме движения «маршрутное такси» по маршруту:

  • в направлении движения до железнодорожного вокзала — от Аркадии на ул. Генуэзская, пл. Десятого апреля, ул. Академическую, Французский бульвар, ул. Леонтовича, ул. Пантелеймоновскую, Привокзальную площадь «Железнодорожный вокзал» (конечная остановка);
  • по направлению к Аркадии — от Привокзальной площади «Железнодорожный вокзал» по ул. Пушкинской на ул. Малая Арнаутская, ул. Леонтовича, Французский бульвар, ул. Академическую, пл. Десятого апреля, ул. Генуэзская, Аркадия (конечная остановка).

Работа городского общественного транспорта (автобусов) будет организована с перевозкой всех льготных категорий пассажиров, предусмотренных действующим законодательством Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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