Об этом артист рассказал в видеообращении, опубликованном накануне на его странице в Facebook.

По словам Барского, в последнее время в сети начала распространяться дезинформация из-за видео с его участием, «которое активно используют все кому не лень с вырванным из контекста смыслом».

«Хочу сразу четко сказать: это видео не было обращением к президенту Украины, как это подают в соцсетях. В ролике я обращался к другу, Володе Уме – и те, кто распространяет другие версии, просто сознательно манипулируют», – отметил артист.

Барский сообщил, что впервые вырванный из контекста фрагмент о памятнике Пушкину появился в Facebook Александра Колмен Сердюка – сотрудника радио «Никипело» и «Твое радио», и впоследствии с его дегкой руки эту клевету распространили российские паблики.

«Умница, Колмен Сердюк. Четко сработал на путлера. Жаль тебя как автора нигде не упомянули…», – констатирует комик.

По его словам, самое печальное в этой ситуации – то, что этот фейк подхватили и ряд украинских СМИ, делая таким образом из него, народного артиста Украины, недавно получившего почетную награду «Гордость нации», «ватника» и «предателя».

«Как Вы полагаете – стоит ждать от них извинений?», – задает риторический вопрос Борис Барский.

Он отмечает, что в вырванном из контекста отрывке ситуация представлена так, как будто комик обращается к Зеленскому, хотя на самом деле это неправда: «Я бы никогда, обращаясь к президенту, не сказал «Вова»».

При этом Барский напоминает, что уже имел опыт общения с другим, «плохим Вовой» в 2014 году.

«Я записал небольшое видео с реальными кадрами той нашумевшей съемки. И записал его українською мовою, чтобы понятней было даже тем, кто абсолютно ничего не знает обо мне, но готов полить грязью при первом удобном случае», – резюмирует артист.

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