По данным активистов, в областном центре остается еще шесть памятников, посвященных российскому поэту. Не решен вопрос демонтажа памятников также в Татарбунарах и Болграде.

За исключением оккупированных территорий, три памятных знака Пушкину до сих пор есть в Киеве, а также в Берестине и Каменце Черкасской области.

Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали бюст и памятную табличку в честь поэта.

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