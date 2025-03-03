памятник пушкину в Одессе
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По данным активистов, в областном центре остается еще шесть памятников, посвященных российскому поэту. Не решен вопрос демонтажа памятников также в Татарбунарах и Болграде.

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За исключением оккупированных территорий, три памятных знака Пушкину до сих пор есть в Киеве, а также в Берестине и Каменце Черкасской области.

Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали бюст и памятную табличку в честь поэта. 

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