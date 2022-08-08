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Общественники просят власти убрать в Одессе памятники Пушкину, Толстому и Горькому

Общественники просят власти убрать в Одессе памятники Пушкину, Толстому и Горькому

Три одесских общественных организации обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, руководителю Одесской ОВА Максиму Марченко и министру культуры Александру Ткаченко с просьбой демонтировать памятники перечисленным российским писателям.

Об этом сообщает «Суспільне. Одеса».

Обращение подписали руководители общественных организаций «Объединение добровольцев Одесщины», «Центр муниципальных инициатив» и «Зеленый лист». Речь идет о бюсте Пушкина на Приморском бульваре, каменной глыбе с изображением Льва Толстого на площади его имени, и памятнике Максиму Горькому в парке Горького.

В обращении просьба демонтажа обосновывается, среди прочего, рекомендациями Экспертного совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма Министерства культуры и информационной политики.

Признается необходимым устранение из публичного пространства памятников, посвященных лицам, принимавшим активное участие в реализации и пропаганде российской имперской тоталитарной политики, а также преследовании борцов за независимость Украины, или лицам, которые мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой, и сегодня используются российской пропагандой для распространения собственных нарративов,

— сказано в письме.

Авторы предлагают передать памятники на хранение в Одесский литературный музей.

Ранее «Одесская Жизнь» разбиралась со сносом памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать.

Также мы рассказывали о том, что ответил президент Украины на петиции о сносе Екатерины ІІ и замене ее порноактером.

Фото: «Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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