Памятник Екатерине II все: одесские депутаты приняли решение о его демонтаже

Памятник «Основателям Одессы», известный как памятник русской императрице Екатерине Второй, все-таки демонтируют и перенесут в другое место. Такая же участь постигнет и памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Такое решение приняли сегодня, 30 ноября 2022 года, во время очередной XVI сессии депутаты Одесского городского совета.

За демонтаж памятника Екатерине II проголосовали 43 депутата, не голосовал один. Демонтаж памятника Суворову поддержал 41 депутат, трое не голосовали.

В то же время городской голова Одессы Геннадий Труханов напомнил о предложении создать в городе парк имперского прошлого, куда и переместят ставший скандальным памятник. А пока его передадут на временное хранение в Одесский художественный музей. Соответствующее решение было принято почти единогласно.

Напомним, ранее исполком Одесского горсовета согласовал демонтаж памятника «Основателям Одессы» на Екатерининской площади и его перенос в другое место.

Читайте также:

Статья по теме: Снос памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать