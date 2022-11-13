Активисты добиваются переноса памятника Пушкину с Думской площади

Стоять или нет Пушкину на пересечении Приморского бульвара и Думской площади, на которой расположена мэрия, зависит от Одесской областной военной администрации.

Об этом рассказал адвокат общественной организации «Объединение добровольцев Одесщины» Артем Карташов.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что три одесских общественных организации обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, руководителю Одесской ОВА Максиму Марченко и министру культуры Александру Ткаченко с просьбой демонтировать расположенные в Одессе памятники российским писателям, в том числе Александру Пушкину.

Адвокат на своей странице в Facebook рассказал, что памятнику когда-то был предоставлен статус памятника национального значения, а значит, чтобы его исключить из реестра памятников и демонтировать необходимая работа:

Кабинета Министров Украины;

Министерства культуры;

Департамента культуры Одесской областной военной администрации.

Что в этом направлении сделано с начала полномасштабного вторжения:

Кабмин поручил рассмотрение обращения Минкульту; Минкульт сообщил, что учетное дело на этот памятник отсутствует, поэтому он решит этот вопрос по представлению Департамента культуры Одесской ОВА; Одесская ОВА почему-то перенаправила обращение в городской совет; Городской совет вполне ожидаемо (и он здесь прав) ответил, что это не их компетенция, кивнув в сторону Департамента культуры ОВА.

Поэтому судьба одесского Пушкина зависит от областных властей. При этом Департамент культуры ОВА не спешит с ответом общественникам.

Одесские общественные активисты считают, что место памятнику российскому литератору, который прославлял российсую империю, в музее, а не непротив места, где заседает городская власть.

Ранее одесситы проголосовали за то, чтобы убрать с Екатерининской площади памятник российской имератрице Екатерине ІІ.

Фото: 048.ua