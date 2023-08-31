Известная улица на поселке Котовского в Одессе сменит название

Улица Генерала Бочарова — одна из основных в спальном районе Одессы, который называют поселком Котовского. В ближайшее время она сменит название в честь героя российско-украинской войны.

Как сообщили “Одесской Жизни” в городской историко-топонимической комиссии, городскому совету будет рекомендовано переименовать улицу Генерала Бочарова на улицу Владислава Бувалкина.

Владислав Бувалкин — одессит, который защищал Украину с 2014 года. Он полный кавалер ордена “За мужество”, а в 2022 году ему было присвоено звание Героя украины (посмертно).

В марте 2022 г. в составе группы спецназна Службы безопасности Украины мастер-сержант Владислав Бувалкин погиб в бою при обороне Киевской области вблизи пгт Макаров Бучанского р-на. Возвращаясь с задания, группа попала под танковый обстрел. Взрыв одного из вражеских снарядов оборвал жизнь героического одессита.

Сейчас Улица Бочарова носит имя советского генерала Леонида Бочарова (1909-1964). Он был начальником политотдела Приморской армии во время обороны Одессы в 1941 году. Руководил партийно-политической работой советских воинских частей и соединений при обороне Одессы и Севастополя.

С инициативой назвать известные улицы в Одессе в честь погибших героев российско-украинской войны выступили активисты и общественные организации. Речь о таких названиях как Жуковского, Бочарова, Петрова, Черняховского, Посмитного и Говорова. Подробнее об этом читайте по ссылке выше.

Как видим, вопрос с улицей Бочарова почти решен, хотя окончательное решение за депутатами Одесского городского совета.

Что касается остальных улиц, названия которых предложено переименовать, пока никаких решений не было принято.

Напомним, что в Одессе продолжается процесс присвоения улицам новых названий вместо тех, что связаны с колониальной политикой российской империи и сменившего ее советского тоталитарного режима.

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Инфографика — «Думская»