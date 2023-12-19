Еще две улицы Одессы будут носить имена Героев Украины

Решение о переименовании улиц на честь Героев Украины приняли члены историко-топонимической комиссии, которое состоялось вчера, 18 декабря.

Улица Якутская в Киевском районе будет носить имя Игоря Бедзая. А улицу Махачкалинскую в Пересыпском районе назовут в честь погибшего снайпера Виталия Блажко. Сегодня на этой улице живет семья Виталия.

Полковник Игорь Бедзай не только получил посмертно Героя Украины, но и получил отличие Президента “Национальная легенда Украины”.

А легендарный путь Игорь Бедзай начал еще в 2014 году. Под его руководством была совершена уникальная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами вражеских автоматов. Речь идет об операции, когда 10-я бригада морской авиации сумела вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Они стали единственным подразделением ВСУ, которое сумело вывести свою боевую технику из оккупированного Крыма.

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Погиб Игорь Бедзай 7 мая 2022 года во время выполнения поисково-спасательной операции в районе города Вилково Одесской области. Вертолет Ми-14, которым управлял полковник, сбила российская ракета, выпущенная из истребителя Су-30. А уже 11 мая 2022 года полковник Бедзай удостоен звания Герой Украины и награжден орденом «Золотая звезда» посмертно.

Одессит майор Виталий Блажко погиб 8 мая 2022 года в Мариуполе, обороняя «Азовсталь».

С 2015 года служил командиром снайперской группы специального назначения бригады «Азов». Во время боев на Светлодарской дуге в 2019 году он частично потерял ступни – но после протезирования вернулся на фронт. Во время боев за Мариуполь получил четвертое ранение.

За заслуги перед родиной майор был многократно награжден — полный кавалер ордена «За мужество», посмертно награжден орденом «Богдана Хмельницкого» III степени. Также посмертно Блажко удостоился звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда».

Ранее «Одесская жизнь» писала, что на следующем заседании Одесского городского совета депутаты будут рассматривать названия 84 улиц, которые должны быть изменены. За часть из них депутаты уже отказывались голосовать положительно.