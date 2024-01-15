В Одесі створюють бар’єри для перейменування вулиць на честь Героїв війни: активіст

Про це Артем Карташов написав у свому зверненні до Комітету держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування. Відео із засідання Комітету він розмістив на своїй facebook-сторінці.

У своєму зверненні щодо перейменування вулиць в Одесі Карташов висловив не лише свою думку. Цієї ж позиції дотримуються й сектор ветеранів в Одеській області, родини загиблих, військове командування військових частин, Південний міжрегіональний інститут національної пам’яті й громадськість.

У своєму повідомленні одеський активіст пишу, що коли росіяни перед черговими виборами президента в агітаційних роликах розповсюджує наративи, що Одеса “рускій город”, місцева влада тримається у місті за символи імперської росії. Тут автор уточнює, що має на увазі Пушкіна та Воронцова.

А на честь загиблих Героїв України називає маленькі вулички. Як, наприклад, вулицю Якутську на честь легендарного полковника Ігоря Бедзая.

Органи місцевого самоврядування саботують перейменування вулиць на честь героїв сучасної російсько-української війни. Вони придумують різні бар’єри. Нібито зараз не на часі, дочекатися кінця війни, яка триває уже 10 років. Або що не можна перейменувати поки не пройде 10-15 років після дня смерті, –

написав Карташов у зверненні до Комітету.

На думку Артема Карташова, історико-топонімічна комісія себе дискредитувала “маніпуляціями та брехнею”. Тому, він вважає, що мер Одеси згідно з законодавством має право і може особистим розпорядженням винести перейменування вулиць на громадське обговорення.

Карташов вважає, що наразі перейменуванню підлягають наступні вулиці міста:

імперця Жуковського – на Героя України, бійця полку “Азов” – Віталія Блажко,

радянського генерала Петрова – на Героя України, бійця 28-ї бригади – Дениса Максишко,

радянського маршала Говорова – на Героя України, морського піхотинця – Валерія Самофалова,

радянського колгоспника Посмітного – на Учасника оборони Маріуполя, кавалера ордену “За мужність” ІІІ ступеня, азовця – Євгенія Танцюри,

радянського генерала Черняховського – на учасника оборони Маріуполя, кавалера ордену “За мужність” ІІІ ступеня, азовця Артура Савельєва,

радянського космонавта Гагаріна – на Героя України Ігоря Бедзая.

На наступній сесії Одеська міська рада має перейменувати вулицю Генерала Бочарова на честь Героя України Владислава Бувалкіна.

З нетерпінням чекаємо відповіді від Геннадія Труханова, який намагається затягнути це питання вже 4-й місяць, –

написав Артем Карташов.