Как пишет «Думская», прокурор подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, и судья его удовлетворила.

Шалаеву сообщено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

«Подсудимый в зале суда находится в каске и бронежилете. В ходе открытой части заседания стало известно, что Шалаев был командиром механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода, но на момент совершения преступления был в СЗЧ», – отмечает издание.

Также сообщается, что сам мужчина жил в Киеве, а в Одессе снимал квартиру в Аркадии.

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По информации источников, Шалаев должен был быть командиром взвода, но ни одного дня в 28-й бригаде не пробыл. После перевода был в госпитале, где проходил психиатрическое лечение, а с 23 февраля самовольно покинул часть. До этого подозреваемый служил в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального Штаба Украины.

В 28-й бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода официально сообщили, что подозреваемый был переведен в 28-ю бригаду 13 июля 2024 года из воинской части А0139, допущен к ТВО офицера резерва запасной роты. После перевода, практически все время находился на лечении и в район выполнения боевых действий не привлекался. Не явился на службу из отпуска, поэтому числится в СЗЧ.

ОБНОВЛЕНО:

Только что стало известно, что подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула избрана мера пресечения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, суд удовлетворил ходатайство следователей и оставил Шалаева под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось ранее, утром пятницы, 14 марта 2025 года, в центре Одессы на проспекте Героев (бывшем Александровском) застрелили известного одесского активиста Демьяна Ганула. Скрывшегося с места преступления стрелка задержали вечером того же дня.

Сейчас в полиции прорабатывают три основные версии убийства: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью активиста, убийство в связи с личной неприязнью и, поскольку Ганул был известен своей проукраинской позицией, не исключается и «российский след».

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Фото odesa.novyny.live