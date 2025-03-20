Хода розпочалася 20 березня вранці від пам’ятника Тарасу Шевченку. Близько ста учасників пройшли центральними вулицями Одеси до Соборної площі. Під час маршу люди вигукували гасла: «Слава героям», «Слава Дем’яну», «Слава Україні». Акція була присвячена пам’яті Дем’яна Ганула — громадського діяча, відомого своєю патріотичною позицією.

Організаторка маршу, голова громадської організації «Робимо вам нерви» Катерина Мусієнко, наголосила, що найкращий спосіб вшанувати Дем’яна — продовжувати його справу. За її словами, він завжди допомагав тим, хто цього потребував, і закликала людей не залишатися байдужими. Вона зазначила, що підтримка ближніх і навіть допомога тваринам можуть стати частиною пам’яті про нього.

Катерина Мусієнко також звернула увагу на спроби очорнити ім’я Ганула в соціальних мережах. Вона підкреслила, що більшість одеситів пам’ятають його як патріота, який відстоював Україну ще з 2014 року, попри погрози. Організаторка додала, що чутки про нього як рекетира поширюють російські джерела, і закликала підтримати пам’ять героя, наприклад, через пости в соцмережах. Хода завершилася молитвою та хвилиною мовчання на Соборній площі.

Нагадаємо, Дем’яна Ганула був нещодавно застрелений, а відео інциденту потрапило на камери зовнішнього нагляду. Згодом вбивцю затримали.

Раніше «Одеське життя» розповідало, ким був та чим займався Дем’ян Ганул.