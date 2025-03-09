По случаю 211-летия со дня рождения Великого Кобзаря в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Как видно на опубликованных мэрией фото, торжественное мероприятие собрало представителей местной власти, военных и горожан.
«211 лет назад родился Тарас Шевченко – символ борьбы за справедливость, свободу и независимость Украины. Его творчество и наследие стали неотъемлемой частью нашей культуры и национального сознания. Мы чтим его память, напоминая о высоких идеалах, на которых основывается наше государство, и поддерживая сохранение культурных традиций для будущих поколений», – прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
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Фото Одесского горсовета и Одесской ОВА