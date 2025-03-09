Возложение цветов к памятнику Шевченко в Одессе
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По случаю 211-летия со дня рождения Великого Кобзаря в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

У памятника Шевченко в Одессе

Возложение цветов, Одесса, 9 марта 2025

Как видно на опубликованных мэрией фото, торжественное мероприятие собрало представителей местной власти, военных и горожан.

Представители местной власти возлагают цветы в памятнику Шевченко в Одессе

Одесса, у памятника Шевченко 9 марта 2025

«211 лет назад родился Тарас Шевченко – символ борьбы за справедливость, свободу и независимость Украины. Его творчество и наследие стали неотъемлемой частью нашей культуры и национального сознания. Мы чтим его память, напоминая о высоких идеалах, на которых основывается наше государство, и поддерживая сохранение культурных традиций для будущих поколений», – прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе возложили цветы к памятнику Шевченко

Дети у памятника Шевченко в Одессе

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Фото Одесского горсовета и Одесской ОВА

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