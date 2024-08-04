В больнице умер спасатель, пострадавший на большом пожаре в центре Одессы

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

«Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Спасатели Одесщины глубоко скорбят о смерти побратима-огнеборца и выражают свои соболезнования родным и близким. В нашей памяти Владимир навсегда останется настоящим другом, профессионалом своего дела, чутким и добрым человеком», – сообщили коллеги умершего спасателя.

Как сообщала «Одесская жизнь», 30 июля в центре Одессы горел трехэтажный старинный жилой дом на перекрестке переулка Ляпуновых и улицы Софиевской. Тогда при тушении пожара пострадали двое сотрудников ведомства и пожарный-доброволец.

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