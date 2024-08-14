Запах гари и пожары в Одессе: когда они прекратятся, и кто в этом виноват

Горячие цифры: что горит и воняет

16 гектаров камыша были уничтожены огнем и это не окончательная цифра. В Госэкоинспекции Юго-Западного округа говорили о более чем 11 тысячах тонн углекислого газа, попавшего в атмосферу. Остановить тление камыша и сейчас невозможно. Из-за специфики почвы территория нуждается в большом количестве воды. Однако ни спасатели, ни техника не могут пройти вглубь «полей орошения».

– Это именно иловые остатки. Это сточные воды, разные фекалии, тот же камыш. И это все десятками лет перегнивает и сейчас оно горит. Ликвидация таких пожаров очень тяжелая, ведь высота тления слишком велика. Туда невозможно заехать техникой, потому что она сразу проседает. И также тяжело зайти спасателям. Вот, например, на днях спасатель провалился в этот ил по пояс, но его очень быстро достали. Температура там настолько высока, что мужчина мог сгореть заживо, – рассказала Марина Аверина.

В Одессе и сейчас продолжают тлеть 12 гектаров полей с иловыми отложениями. Чрезвычайники дежурят уже вторую неделю, чтобы огонь снова не вспыхнул и не опрокинулся на жилой сектор.

О причинах пожаров и зловония: когда все закончится

Одесские спасатели фиксируют более ста пожаров в сутки, и, хотя общее количество случаев возгорания идентично прошлым годам, площади значительно увеличились.

– Таких масштабов, как в этом году, еще никогда не было. В первую очередь, конечно, из-за отсутствия осадков. Зимой не было снега, весной – не было дождя. И земля сейчас настолько сухая, что срабатывает как порох. Горит постоянно, горит каждый день.

Но главной причиной, несмотря на климатические изменения, в 99% остается человек. Вызвать масштабное возгорание может даже небольшой окурок, брошенный в сухую траву. Кроме этого, горожане разводят костры, жгут листья. И по неосторожности, и из-за сухости почвы это перерастает в неконтролируемый пожар.

– Пока почва сама не перегорит внутри, это никуда не денется. И эти запахи, из-за которых сейчас страдают люди, они продолжатся. И нам на линию «101» поступают миллион звонков. Раньше кричали, что самолеты летают и чем-то людей травят. И смешно, и грустно. Потому что спасатели очень тяжело работают. В этих условиях, у них бывает по 100 и даже больше пожаров в сутки, – объяснила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Ожидать окончательного прекращения вони и самих пожаров можно только после снижения температуры и обильных осадков. По прогнозам синоптиков, первые дожди и уменьшение температуры можно ожидать во второй половине сентября. В свою очередь спасатели напоминают: единственный путь предотвратить фатальные для экосистемы последствия – соблюдать правила пожарной безопасности и не жечь сухие листья.

Наказание за «неосторожность»

Такие возгорания имеют очень масштабные последствия, ведь из-за невозможности их тушения – пожар или тление может продолжаться до нескольких недель. Так что от человеческой халатности страдает природа, животные и люди, которые в лучшем варианте дышат опасным углекислым газом, а в худшем – становятся жертвами этих пожаров.

– У нас была бабушка, которая умерла в больнице, именно от полученных ожогов, пытаясь погасить пожар, который она сама и спровоцировала, – отметила спикер ГСЧС.

С начала года ГСЧС вместе с полицейскими разоблачили уже более 200 поджигателей сухой растительности. На них были наложены штрафы от 3060 до 6120 гривен. 90% нарушителей – пожилые люди, которые верят, что сожжение листьев – удобряет почву, отметила пресс-секретарь ГСЧС.

Диана ФЕДОТОВА