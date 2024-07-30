В центре Одессы пылает историческое здание

На видео, которое публикуют одесские телеграм-каналы, видно, что огонь распространился с верхних этажей на крышу.

На месте работают десятки пожарных. С помощью пожарной лестнице спасателям удалось снять женщину с балкона на третьем этаже.

Сообщается о 8 пострадавших, некоторые из них в тяжёлом состоянии с многочисленными ожогами.

Что известно о горящем доме

Трехэтажное здание на углу Ляпунова,2 и Софиевской,6 известно в Одессе как доходный дом П. В. Самохвалова и является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Пётр Васильевич Самохвалов в 1893 году подал прошение на сооружение трёхэтажного дома по адресу «Переулок Караводина рядом с лечебницей». Строительство началось в том же году.

Архитекторор здания — Попов К. М. Фасад дома подобен дому по Софиевской ул., 4, вероятно автором его также является. Попов.

В доме расположено 15 квартир.

Фото — Думская