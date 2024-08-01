Постадавших во время пожара на Софиевской с сильными ожогами эвакуировали во Львов

Трое пострадавших в результате пожара на Софиевской, который произошел 30 июля, эвакуационным рейсом доставлены в львовскую Клинику Святого Луки.
Об этом 31 июля сообщили в департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.
Пострадавшие спасатели получили ожоги ияжелой степени и львовские специалисты будут оказывать им высококачественную медицинскую помощь.
«Департамент здравоохранения ОГА искренне благодарит Клинике Святого Луки и КНП «Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Львовского областного совета за оперативное сотрудничество и оказанную помощь, своевременную и столь необходимую», — отметили в департаменте.
Напомним, 30 июля в Одессе, в трехэтажном жилом доме на перекрестке переулка Ляпунова и улицы Софиевская произошел пожар. Огонь быстро распространился по горючим конструкциям здания, что затрудняло тушение пожара.
Как сообщали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, спасателям понадобилось два часа, чтобы полностью ликвидировать пожар на площади 500 м. кв.
Для борьбы с огнем было привлечено 55 спасателей и добровольцев, а также 16 единиц специальной и вспомогательной техники.
К сожалению, в результате пожара пострадали три человека: два пожарных от ГСЧС и один — от Ассоциации добровольных пожарных Украины.
Ранее «Одесска жизнь» рассказывала, как ожоговые специалисты Детской Больницы Святого Николая во Львове спасли от ампутации ног двухлетнюю пациентку из Одесской области.