В Одессе сделали уникальную операцию на сердце младенцу весом в 900 граммов

Медики-кардиологи Одесской областной детской клинической больницы сделали операцию на сердце новорожденному малышу весом всего 900 граммов, подарив таким образом ему шанс на полноценную жизнь.
Как рассказали на странице медучреждения в Facebook, у младенца был врожденный порок сердца – гемодинамически значимый открытый артериальный проток с явлениями высокой легочной гипертензии. Его организм перестал усваивать смесь и, к тому же, была большая угроза возникновения отека легких.
«К сожалению, терапевтические методики, которые были применены для закрытия открытого артериального протока на этапе роддома, оказались неэффективными. Поэтому было принято решение о хирургическом лечении больного»,
– рассказали медики.
Операция прошла успешно. Теперь малыша ждет трудный путь послеоперационного периода. «Но мы за него держим кулачки, потому что он в надежных руках наших неонатологов», – добавили в больнице.
Напомним, а мае 2023 года в Одесской областной больнице провели уникальные операции на сердце двум младенцам.
Читайте также:
- Одессит показал, как из сердца маленькой украинки доставали осколок российской мины (видео);
- В Одессе провели сложную операцию на легком новорожденной девочке;
- В Одессе прооперировали мальчика с простреленным сердцем.