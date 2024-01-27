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В Одессе сделали уникальную операцию на сердце младенцу весом в 900 граммов

В Одессе сделали уникальную операцию на сердце младенцу весом в 900 граммов

Медики-кардиологи Одесской областной детской клинической больницы сделали операцию на сердце новорожденному малышу весом всего 900 граммов, подарив таким образом ему шанс на полноценную жизнь.

Как рассказали на странице медучреждения в Facebook, у младенца был врожденный порок сердца – гемодинамически значимый открытый артериальный проток с явлениями высокой легочной гипертензии. Его организм перестал усваивать смесь и, к тому же, была большая угроза возникновения отека легких.

Операция на сердце младенцу в Одессе

«К сожалению, терапевтические методики, которые были применены для закрытия открытого артериального протока на этапе роддома, оказались неэффективными. Поэтому было принято решение о хирургическом лечении больного»,

– рассказали медики.

В Одессе успешно прооперировали новорожденного малыша

Операция прошла успешно. Теперь малыша ждет трудный путь послеоперационного периода. «Но мы за него держим кулачки, потому что он в надежных руках наших неонатологов», – добавили в больнице.

Медики Одесской областной детской больницы

Напомним, а мае 2023 года в Одесской областной больнице провели уникальные операции на сердце двум младенцам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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