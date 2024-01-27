Новини Одеси та Одеської області

В Одесі зробили унікальну операцію на серці немовляті вагою 900 грамів

В Одесі зробили унікальну операцію на серці немовляті вагою 900 грамів

Медики-кардіологи Одеської обласної дитячої клінічної лікарні зробили операцію на серці новонародженому малюкові вагою лише 900 грамів, подарувавши таким чином йому шанс на повноцінне життя.р

Як розповіли на сторінці медустанови у Facebook, у немовляти була вроджена вада серця – гемодинамічно значима відкрита артеріальна протока з явищами високої легеневої гіпертензії. Його організм перестав засвоювати суміш і, до того ж, була велика загроза набряку легенів.

Операція на серці немовляті в Одесі

«На жаль, терапевтичні методики, які були застосовані для закриття відкритої артеріальної протоки на етапі пологового будинку, виявилися неефективними. Тож було прийнято рішення щодо хірургічного лікування хворого»,

– розповіли медики.

В Одесі успішно прооперували новонародженого малюка

Операція пройшла успішно. Тепер на малюка чекає важкий шлях післяопераційного періоду. «Але ми за нього тримаємо кулачки, бо він у надійних руках наших неонатологів», – додали у лікарні.

Медики Одеської обласної дитячої лікарні

Нагадаємо, в травні 2023 року в Одеській обласній лікарні провели унікальні операції на серці двом немовлятам.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати