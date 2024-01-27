В Одесі зробили унікальну операцію на серці немовляті вагою 900 грамів

Як розповіли на сторінці медустанови у Facebook, у немовляти була вроджена вада серця – гемодинамічно значима відкрита артеріальна протока з явищами високої легеневої гіпертензії. Його організм перестав засвоювати суміш і, до того ж, була велика загроза набряку легенів.

«На жаль, терапевтичні методики, які були застосовані для закриття відкритої артеріальної протоки на етапі пологового будинку, виявилися неефективними. Тож було прийнято рішення щодо хірургічного лікування хворого»,

– розповіли медики.

Операція пройшла успішно. Тепер на малюка чекає важкий шлях післяопераційного періоду. «Але ми за нього тримаємо кулачки, бо він у надійних руках наших неонатологів», – додали у лікарні.

Нагадаємо, в травні 2023 року в Одеській обласній лікарні провели унікальні операції на серці двом немовлятам.

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