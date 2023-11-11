В Одессе провели сложную операцию на легком новорожденной девочке

Медики Одесской областной детской клинической больницы удачно провели сложную операцию по рентгеноваскулярной дилатации (расширению) клапана легочной артерии новорожденной девочке.
Радостной новостью они поделились на Facebook-странице медучреждения, назвав произошедшее «настоящей медицинской сказкой».
Новорожденная девочка поступила в больницу со сложным диагнозом: у малышки был выраженный клапанный стеноз (сужение) легочной артерии. И врачи рискнули провести оперативное вмешательство.
И операция прошла успешно. Сейчас девочка находится в палате, ее состояние оценивают как стабильное.
Напомним, летом этого года в Одесской областной детской больнице успешно прооперировали маленькую дочку защитника Украины.
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Фото со страницы Одесской областной детской клинической больницы в Facebook