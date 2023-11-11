В Одессе провели сложную операцию на легком новорожденной девочке

Доброе утро, одесситы! Суббота — прекрасный день, не так ли? Правда, погода сегодня не для прогулок — ветрено и дождь. Но это же можно перепланировать выходной? — Чашка горячего напитка, плед, интересная книга или одесская газета. А мы вам расскажем анекдот про случай в одной из редакций Одессы:

Внимание, внимание! Наш обзор расширяется и на этот раз вы найдете события, которые произойдут не только в выходные, но и в понедельник! Это связано с рядом событий, а именно фестивалями хорового мастерства и народно-инструментальным фестивалем. Итак, если время вам позволит обязательно посетите замечательные концерты. Также рекомендуем прогуляться в воскресенье в Горьком парке, где состоится закрытие сезона благотворительных событий и 75-й день поддержки переселенцев с концертами, выставками и активностями для детей. Ну а если вы любите современную литературу – посетите театр Василько в пятницу вечером. Там вас будет ждать интересный собеседник – Юрий Андрухович. Желаем всем нашим читателям хороших и уютных выходных!

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