В Одессе прооперировали мальчика с простреленным сердцем

В Одесской детской областной больнице хирурги провели уникальную операцию на сердце 7-летнего ребенка. Историю чудесного спасения мальчика, которому выстрелили в сердце, рассказали в Одесской областной военной администрации.

Семилетнего мальчика с простреленным сердцем доставили в больницу 1 апреля в

Пулевое ранение ребенок получил во время игры со своим восьмилетним братом. Мальчики играли с винтовкой, которую нашли в своем доме. Оружие оказалось заряженным. В итоге, старший брат выстрелил в младшего. Тот получил ранение левой части грудной стенки с проникновением пули в полость перикарда (сердечной сумки) и поражением задней стенки левого желудочку сердца.

“Ребенок родился в «рубашке», потому что, к счастью, мальчик был вовремя госпитализирован в Татарбунарскую многопрофильную больницу и переведен в наше учреждение, где был прооперирован в ургентном порядке нашими кардиохирургами — заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии Владимиром Бузовским и врачом сердечно-сосудистой хирургом Александром Гоцуляком. Они выполнили оперативное вмешательство на сердце и спасли ребенка, – рассказал директор Одесской областной детской клинической больницы Павел Георгиев.

По состоянию на сегодняшний день мальчик себя чувствует лучше и находится в послеоперационном периоде.

Медики просят родителей следить за тем, чтобы предметы защиты, в том числе оружие, растворы дезинфекции, моющие средства, содержащие вредные вещества, были в надежном и безопасном для детей месте.

Недано «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе провели первую в истории города операцию по пересадке человеческого сердца.

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