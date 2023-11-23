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Одессит показал, как из сердца маленькой украинки доставали осколок российской мины (видео)

Одессит показал, как из сердца маленькой украинки доставали осколок российской мины (видео)

Врачи в Институте сердца в Киеве спасли сердце маленькой жительницы Херсона. Четырехлетняя девочка попала под минометный обстрел и осколок российской мины застрял в ее сердце.

Об этом сообщает известный одесский волонтер Виталий Гилевич. Он на своей странице в Instagram опубликовал кадры, снятые во время операции.

Кардиохирург Борис Тудоров, проводивший операцию, сказал, что девочка после обстрела чудом осталась жива. По его словам, после операции состояние девочки стабильно.

Также доктор подчеркнул, что ранение этой девочки — это еще один случай, подтверждающий геноцид россии в Украине. Ежедневно маленькие украинцы попадают под вражеские обстрелы и осколки российских мин.

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В этот раз осколок из сердца четырехлетней херсончанки достали с помощью неодимового магнита. По словам хирурга, такой магнит упрощает извлечение металлических предметов из мягких тканей.

Взрослых и детей, получивших ранения сердца вследствие российских обстрелов, доставляют в Киев в Институт сердца Минздрава Украины, где украинские хирурги спасают жизни раненых.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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