Новости Одессы и Одесской области

В Одессе двум младенцам провели уникальную операцию и спасли жизни (фото)

В Одессе двум младенцам провели уникальную операцию и спасли жизни (фото)

На днях в Одесскую областную детскую клиническую больницу поступили двое младенцев с тяжелыми врожденными пороками развития, которые угрожали жизни детей. Малышам срочно нужно было проводить операцию. Об этом сообщили в Одесской областной детской клинической больнице.

В Одессе новорожденным в этом году уже проводили одну уникальную операцию. Медики отделения сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы в апреле успешно прооперировали двоих новорожденных с врожденными пороками сердца.

Уже в мае еще у двух младенцев обнаружили тяжелые болезни, нуждавшиеся в хирургическом вмешательстве. У одного ребенка был диагноз врожденных пороков развития (ВВР) – кишечник был расположен снаружи из-за дефекта передней брюшной стенки. Врачи провели пластику передней брюшной стенки, что позволило ребенку уже через 2 дня кушать, а через 3 дня он был переведен в отделение на совместное пребывание со своей мамой.

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Читайте также, как в ночь на 28 апреля в Одесской городской клинической больнице №10 провели вторую в Одессе операцию по пересадке сердца.

У второго ребенка отсутствовала часть пищевода. Младенец родился в очень тяжелом состоянии с массой тела чуть более 1 кг. Такие новорожденные с пороком, без оперативного лечения не имеют шансов на выживание. После дообследования и предоперационной подготовки ребенок был прооперирован с формированием нового пищевода. Операция прошла удачно. На сегодняшний день ребенок продолжает свое лечение в отделении реанимации новорожденных и готовятся к дальнейшей счастливой жизни.

Также недавно мы писали, как в Одесской детской областной больнице хирурги провели уникальную операцию на сердце 7-летнего ребенка. Историю чудесного спасения мальчика, выстрелившего в сердце, рассказали в Одесской областной военной администрации.

Фото: Одесская областная детская клиническая больница

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Редакция ПРОФИЛЬ

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