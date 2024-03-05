Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проводили в последний путь супругов-военнослужащих, убитых 2 марта дроном россиян (видео, фото)

В Одессе проводили в последний путь супругов-военнослужащих, убитых 2 марта дроном россиян (видео, фото)

Сегодня, во вторник, 5 марта 2024 года, в Одессе состоялись похороны военнослужащих Олега и Татьяны Кравец, которые вместе с тремя детьми трагически погибли в ночь на 2 марта в результате попадания в их дом российского «шахеда».

Как рассказывает «Новини.LIVE Одеса», в ту роковую ночь семья не успела спуститься в убежище. Попавший в их дом дрон унес жизни Олега, Татьяны, из общей дочери 7-месячной Елизаветы и двух детей Татьяны от первого брака – 9-летнего Сергея и 8-летней Златы.

Именно дети семьи Кравец были последними жертвами, обнаруженными под завалами дома в воскресенье вечером. После этого поисковые операции прекратились.

В живых остался только старший сын Владимир, который на момент атаки гостил у бабушки с дедушкой в селе Рауховка Березовского района Одесской области, откуда родом Олег и Татьяна.

Сегодня в Одессе прошло отпевание Татьяны и Олега. Их детей уже отпели в Рауховке, где и будет похоронена вся семья Кравец.

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Проститься с погибшими пришли бывшие сослуживцы, друзья и просто одесситы, а также односельчане, очень хорошо знающие эту семью. На церемонии прощания мало кто сдерживал слезы.

Прощание с семьей Кравец в Одессе, на отпевании

Прощание с семьей Кравец в Одессе, у гроба

Прощание с семьей Кравец в Одессе-2

Маленькая Лиза была единственным общим ребенком супругов, и Татьяна уволилась со службы, чтобы ухаживать за ней. Что касается Олега, то он был последним сыном у родителей. Его старший брат погиб в возрасте 27 лет в 2014 году в зоне АТО. Отец бойца также служил в ВСУ.

Напомним, в ночь на субботу, 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» удалось сбить, но один дрон прилетел в жилую девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов. Погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

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