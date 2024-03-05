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В Одесі проводили в останній шлях подружжя-військовослужбовців, вбитих 2 березня дроном росіян (відео, фото)

В Одесі проводили в останній шлях подружжя-військовослужбовців, вбитих 2 березня дроном росіян (відео, фото)

Сьогодні, у вівторок, 5 березня 2024 року, в Одесі відбувся похорон військовослужбовців Олега та Тетяни Кравець, які разом із трьома дітьми трагічно загинули в ніч на 2 березня внаслідок потрапляння до їхнього будинку російського «шахеду».

Як розповідає «Новини.LIVE Одеса», тієї фатальної ночі родина не встигла спуститися в укриття. Дрон, що влучив у їхній будинок забрав життя Олега, Тетяни, із спільної дочки 7-місячної Єлизавети та двох дітей Тетяни від першого шлюбу – 9-річного Сергія та 8-річної Злати.

Саме діти родини Кравець були останніми жертвами, які були виявлені під завалами будинку в неділю 3 березня ввечері. Після цього пошукова операція припинилася.

У живих залишився лише старший син Володимир, який на момент атаки гостював у бабусі з дідусем у селі Раухівка Березовського району Одеської області, звідки родом Олег та Тетяна.

Сьогодні в Одесі пройшло відспівування Тетяни та Олега. Їхніх дітей уже відспівали у Раухівці, де й буде похована вся родина Кравець.

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Попрощатися із загиблими прийшли колишні товариші по службі, друзі та просто одесити, а також односельці, які дуже добре знають цю родину. На церемонії прощання мало хто стримував сльози.

Прощання з родиною Кравець в Одесі, на відспівуванні

Прощання з родиною Кравець в Одесі, біля труни data-lazy-srcset=

Прощання з родиною Кравець в Одесі-2

Маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, і Тетяна звільнилася зі служби, щоб доглядати її. Щодо Олега, то він був останнім сином у батьків. Його старший брат загинув у віці 27 років у 2014 році у зоні АТО. Батько бійця також служив у ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 2 березня 2024 року, російські терористи направили до Одеси групу ударних дронів. 7 «шахедів» вдалося збити, але один дрон прилетів у житловий дев’ятиповерхівку, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Загинули 12 людей, у тому числі 5 дітей.

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