Боль Одессы: где и когда состоится прощание с трагически погибшими 2 марта

Для родственников и близких погибших наступает самый тяжелый момент — похороны.

В пресс-службе Одесского горсовета рассказали, где и когда пройдет прощание с погибшими.

Сегодня, 5 марта, в последний путь проведут маленького Марка и его отца. Их похоронят в селе Первомайское Одесской области. Мама Марка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Также во вторник будет похоронен Михаил Войтов. Его похоронят на кладбище «Западное».

В среду, 6 марта, состоится прощание с маленьким Тимофеем и его мамой.

В тот же день возле дома состоится прощание с врачом Анной Чебан.

Ольгу Щербину похоронят в четверг, 7 марта, — ждут родственников из-за рубежа.

Многодетная семья Кравец — родители и трое детей — будет похоронена в Березовском районе. Сиротой остался один их ребенок, который был на момент прилета у бабушки.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, все расходы и организационные вопросы, связанные с погребением жертв российской атаки, муниципалитет взял на себя. Также материальную помощь окажут пострадавшим, которые находятся в больнице.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 2 марта, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» сбили силы ПВО, но один попал в девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов.