Боль Одессы: где и когда состоится прощание с трагически погибшими 2 марта

2 марта 2024 года произошла одна из самых страшных трагедий для Одессы. Российские террористы во время очередной атаки убили 12 человек, среди которых пять детей. Не стало целых семей. Матери обнимали малышей…
Для родственников и близких погибших наступает самый тяжелый момент — похороны.
В пресс-службе Одесского горсовета рассказали, где и когда пройдет прощание с погибшими.
Сегодня, 5 марта, в последний путь проведут маленького Марка и его отца. Их похоронят в селе Первомайское Одесской области. Мама Марка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
Также во вторник будет похоронен Михаил Войтов. Его похоронят на кладбище «Западное».
В среду, 6 марта, состоится прощание с маленьким Тимофеем и его мамой.
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В тот же день возле дома состоится прощание с врачом Анной Чебан.
Ольгу Щербину похоронят в четверг, 7 марта, — ждут родственников из-за рубежа.
Многодетная семья Кравец — родители и трое детей — будет похоронена в Березовском районе. Сиротой остался один их ребенок, который был на момент прилета у бабушки.
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Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, все расходы и организационные вопросы, связанные с погребением жертв российской атаки, муниципалитет взял на себя. Также материальную помощь окажут пострадавшим, которые находятся в больнице.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 2 марта, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» сбили силы ПВО, но один попал в девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов.
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