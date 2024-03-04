Атака на Одессу 2 марта: что будет с разрушенным домом и его жильцами

Сейчас коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки на проспекте Добровольского.

Вчера спасатели завершили поисковые работы: российская атака забрала жизни 12 человек, пятеро из них — дети.

Однако разбор завалов и вывоз мусора еще продолжаются.

В 9-этажном жилом доме разрушено 18 квартир, еще 33 квартиры — повреждены. Всего за два дня с места трагедии работниками коммунальных служб вывезено 1810 кубометров мусора, сообщили в пресс-службе мэрии.

Читайте также: Одесская скорбь: что происходит рядом с местом трагедии (фоторепортаж)

Как сообщили в Пересыпской райадминистрации, в доме восстановлено электро и газоснабжение. Но пригоден ли он к жизни установит экспертная комиссия.

Предварительно эксперты пришли к выводам, что разрушенную часть девятиэтажки отстроить невозможно, потому что это старое, панельное здание. Об сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

«Возможно будет сделать стенку, которая подопрет, обеспечит, чтобы дальше конструкция не имела ни движения, ни повреждений, чтобы она была в безопасном состоянии. Это предварительная информация», — отметил в эфире телемарафона «Единые новости» Олег Кипер.

Какую помощь оказывают пострадавшим

Пострадавшим жильцам дома в Пересыпском районе Одессы, которые нуждаются в переселении, предоставят временное жилье. Их разместят в муниципальном центре проживания ВПЛ. Люди могут жить в центре до получения сертификата Дії на приобретение нового жилья. Об этом сообщили в Пересыпской райадминистрации Одессы.

Также свою помощь предложили неравнодушные одесситы, которые взяли к себе три семьи.

Две школы 17 и 22 (ул.Махачкалинская, 7 и Махачкалинская, 4) готовы принять пострадавших для временного пребывания.

Сейчас райадминистрация собирает данные для оказания помощи по остеклению окон. В настоящее время за муниципальной помощью на остекление окон и замену входных дверей обратилось 31 владелец жилья.

Пострадавшим одесситам также предоставлена консультация по обращению по программе Дія.