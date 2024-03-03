Новости Одессы и Одесской области

Прилет «шахеда» в одесскую многоэтажку: погибла многодетная семья военнослужащих, двух детей еще ищут

Прилет «шахеда» в одесскую многоэтажку: погибла многодетная семья военнослужащих, двух детей еще ищут

В результате удара российского «шахеда» по многоэтажке в Одессе погибла многодетная семья военнослужащих. Под завалами могут оставаться еще два ребенка.

По информации ГСЧС, сегодня днем к ним обратились два человека, которые считались пострадавшими в результате ночной атаки 2 марта, но под завалами могут находиться еще двое детей.

«Два человека, которые были в перечне, живы, обратились к нам. Под завалами еще два ребенка. Спасатели продолжают поиски»,

– сообщают спасатели.

Еще по теме: Одесситы массово несут цветы и игрушки к дому, где российский дрон убил 10 человек (фоторепортаж)

В то же время президент Владимир Зеленский развал имя младенца, тело которого извлекли из-под завалов сегодня утром – это девочка по имени Елизавета. Она родилась 29 июля 2023 года и погибла вместе с матерью.

По данным издания «Думская», родителей Елизаветы звали Татьяна и Олег, оба – военнослужащие. Их тела уже нашли. Еще двое их детей считаются пропавшими.

Таким образом, по состоянию на обед 3 марта известно о трех погибших детях – кроме Елизаветы, это Марк, которому сегодня должно было исполниться три года (его отец также погиб, а мать находится в реанимации в тяжелом состоянии) и четырехмесячный Тимофей (погиб вместе с матерью).

Читайте также: Что известно о семьях малышей из Одессы, убитых россиянами.

На фото: Олег и Татьяна. Фото с Телеграм-канала «Думская»

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua