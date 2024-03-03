Прилет «шахеда» в одесскую многоэтажку: погибла многодетная семья военнослужащих, двух детей еще ищут

По информации ГСЧС, сегодня днем к ним обратились два человека, которые считались пострадавшими в результате ночной атаки 2 марта, но под завалами могут находиться еще двое детей.

«Два человека, которые были в перечне, живы, обратились к нам. Под завалами еще два ребенка. Спасатели продолжают поиски»,

– сообщают спасатели.

В то же время президент Владимир Зеленский развал имя младенца, тело которого извлекли из-под завалов сегодня утром – это девочка по имени Елизавета. Она родилась 29 июля 2023 года и погибла вместе с матерью.

По данным издания «Думская», родителей Елизаветы звали Татьяна и Олег, оба – военнослужащие. Их тела уже нашли. Еще двое их детей считаются пропавшими.

Таким образом, по состоянию на обед 3 марта известно о трех погибших детях – кроме Елизаветы, это Марк, которому сегодня должно было исполниться три года (его отец также погиб, а мать находится в реанимации в тяжелом состоянии) и четырехмесячный Тимофей (погиб вместе с матерью).

Читайте также: Что известно о семьях малышей из Одессы, убитых россиянами.

На фото: Олег и Татьяна. Фото с Телеграм-канала «Думская»