Новости Одессы и Одесской области

Атака по Одессе 2 марта: стало известно о новых жертвах трагедии (ОБНОВЛЕНО)

Атака по Одессе 2 марта: стало известно о новых жертвах трагедии (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе уже более суток продолжается поисково-спасательная операция на месте, где российский ударный дрон уничтожил целый подъезд жилой многоэтажки. И сегодня утром, 3 марта, стало известно, что число жертв этой трагедии снова выросло.

По сообщению областного управления ГСЧС, поисковые работы продолжались всю ночь.

Поисковые работы в Одессе

По состоянию на 9:00 утра воскресенья, 3 марта 2024, из-под завалов достали тела 8 погибших, в их числе два ребенка.

«Продолжаются работы по извлечению из-под завалов еще одного человека»,

– пишут спасатели.

Данную информацию подтвердил и глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его данным, девятая жертва трагедии – женщина.

«Число жертв российской дроновой атаки увеличилось до 9. В настоящее время продолжается деблокирование тела погибшей женщины»,

– написал Кипер.

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А спустя несколько минут он добавил, что рядом с телом женщины спасатели только что обнаружили еще одного погибшего младенца.

«Предварительно, ребенку нет и годика… Спасатели продолжают разбирать завал»,

– добавил глава ОВА.

Одесский дом, разрушенный российским дроном

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 9:50 из-под завалов изъято 10 погибших, из которых 3 ребенка, сообщают в ГСЧС.

Напомним, в ночь на субботу, 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» удалось сбить, но один дрон прилетел в жилую девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов.

Эта трагедия стала в Одессе самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. На втором месте – ракетный удар по ЖК «Тирас» 23 апреля 2022 года – тогда погибли 8 человек, в том числе беременная женщина и 3-месячная девочка Кира.

В память о погибших сегодняшнее воскресенье, 3 марта, объявлено в Одессе и области Днем траура.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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