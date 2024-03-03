Атака по Одессе 2 марта: стало известно о новых жертвах трагедии (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе уже более суток продолжается поисково-спасательная операция на месте, где российский ударный дрон уничтожил целый подъезд жилой многоэтажки. И сегодня утром, 3 марта, стало известно, что число жертв этой трагедии снова выросло.
По сообщению областного управления ГСЧС, поисковые работы продолжались всю ночь.
По состоянию на 9:00 утра воскресенья, 3 марта 2024, из-под завалов достали тела 8 погибших, в их числе два ребенка.
«Продолжаются работы по извлечению из-под завалов еще одного человека»,
– пишут спасатели.
Данную информацию подтвердил и глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его данным, девятая жертва трагедии – женщина.
«Число жертв российской дроновой атаки увеличилось до 9. В настоящее время продолжается деблокирование тела погибшей женщины»,
– написал Кипер.
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А спустя несколько минут он добавил, что рядом с телом женщины спасатели только что обнаружили еще одного погибшего младенца.
«Предварительно, ребенку нет и годика… Спасатели продолжают разбирать завал»,
– добавил глава ОВА.
ОБНОВЛЕНО:
По состоянию на 9:50 из-под завалов изъято 10 погибших, из которых 3 ребенка, сообщают в ГСЧС.
Напомним, в ночь на субботу, 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» удалось сбить, но один дрон прилетел в жилую девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов.
Эта трагедия стала в Одессе самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. На втором месте – ракетный удар по ЖК «Тирас» 23 апреля 2022 года – тогда погибли 8 человек, в том числе беременная женщина и 3-месячная девочка Кира.
В память о погибших сегодняшнее воскресенье, 3 марта, объявлено в Одессе и области Днем траура.