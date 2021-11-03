Что вырастет на одесской Торговой на месте бывшей бани и “грохнувшего” дома Бенетато? (фото)

Сессия Одесского горсовета сегодня рассматривала проект решения о будущей стройке на месте бывшего банного комплекса (улица Торговая, 22) и стоявшего рядом “грохнувшего” дома Бенетато (Торговая, 20). Депутаты проголосовали за решение о том, что земля на этом участке будет отдана под застройку многоквартирного жилого дома.

История вопроса: на одесской Торговой была банька-заброшка и жилой дом

Проект решения о разработке проекта землеустройства по отведению двух участков был внесен в повестку дня сессии Одесского городского совета. Решение было принято. Строить новый дом будет компания “Некст Джен Девелопмент”.

История эта долгая и очень непростая. Долгое время на углу улиц Торговой и Княжеской занимала большую территорию советская заброшка – бывшая банька. Участок был обнесен ограждением. Стояла себе банька, потихоньку разрушалась.

Так продолжалось до тех пор, пока в доковидные времена, а именно в сентябре 2019 года, баньку не начали сносить ради будущего офисного центра, который собиралась строить вышеназванная компания.

Жители дома №20 по улице Торговой (дом Бенетато, памятник архитектуры) тогда же забили тревогу: как бы снос банного комплекса не “ударил грохом” по их жилому дому. Не случайно: их дом стоял впритык к сносящемуся банному комплексу.

И совсем не зря жители были серьезно встревожены: часть дома таки “грохнула” в мае 2020 года.

Жителей дома переселили – кого куда, проживание оплачивала компания-“виновник”.

“Одесская жизнь” следила за дальнейшей ситуацией. Все отселенные жители (39 квартир) получили от компании “Некст Джен Девелопмент” средства на покупку новых квартир.

Далее история продолжилась таким образом: восстановить жилой дом, как нам сообщили, не представлялось возможным, и его снесли, как и перед этим – ту самую злополучную баньку.

Как будет выглядеть будущий новый дом на одесской Торговой: внешний вид и размеры

Теперь у этой истории – новейшие страницы. Компания получила разрешение на разработку землеустроительной документации для последующей передачи двух участков в аренду. Целевое назначение земли – “для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры”.

Что же здесь вырастет? Как будет выглядеть будущий дом, депутатам показали в ходе сессии (см. скриншот). Заодно напомнили, что высотки здесь не будет. Будущее строение (исторический ареал!) не должно быть выше 18,6 метров для фасадных флигелей и 21,3 метра в случае, если здание находится на углу квартала (а это именно наш случай).

Так что новый высокий забор, который тянется почти на целый квартал по улице Торговой и занимает большую площадь по улице Княжеской – это место нового строительства жилого дома.

Больше информации об одесских “домогрохах”:

Фото и скриншот автора