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Что вырастет на одесской Торговой на месте бывшей бани и “грохнувшего” дома Бенетато? (фото)

Что вырастет на одесской Торговой на месте бывшей бани и “грохнувшего” дома Бенетато? (фото)

Сессия Одесского горсовета сегодня рассматривала проект решения о будущей стройке на месте бывшего банного комплекса (улица Торговая, 22) и стоявшего рядом “грохнувшего” дома Бенетато (Торговая, 20). Депутаты проголосовали за решение о том, что земля на этом участке будет отдана под застройку многоквартирного жилого дома.

История вопроса: на одесской Торговой была банька-заброшка и жилой дом

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Проект решения о разработке проекта землеустройства по отведению двух участков был внесен в повестку дня сессии Одесского городского совета. Решение было принято. Строить новый дом будет компания “Некст Джен Девелопмент”.

История эта долгая и очень непростая. Долгое время на углу улиц Торговой и Княжеской занимала большую территорию советская заброшка – бывшая банька. Участок был обнесен ограждением. Стояла себе банька, потихоньку разрушалась.

Так продолжалось до тех пор, пока в доковидные времена, а именно в сентябре 2019 года, баньку не начали сносить ради будущего офисного центра, который собиралась строить вышеназванная компания.

Жители дома №20 по улице Торговой (дом Бенетато, памятник архитектуры) тогда же забили тревогу: как бы снос банного комплекса не “ударил грохом” по их жилому дому. Не случайно: их дом стоял впритык к сносящемуся банному комплексу.

И совсем не зря жители были серьезно встревожены: часть дома таки “грохнула” в мае 2020 года.

Жителей дома переселили – кого куда, проживание оплачивала компания-“виновник”.

“Одесская жизнь” следила за дальнейшей ситуацией. Все отселенные жители (39 квартир) получили от компании “Некст Джен Девелопмент” средства на покупку новых квартир.

Далее история продолжилась таким образом: восстановить жилой дом, как нам сообщили, не представлялось возможным, и его снесли, как и перед этим – ту самую злополучную баньку.

Торговая, забор2

На улице Торговой

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Как будет выглядеть будущий новый дом на одесской Торговой: внешний вид и размеры

Теперь у этой истории – новейшие страницы. Компания получила разрешение на разработку землеустроительной документации для последующей передачи двух участков в аренду. Целевое назначение земли – “для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры”.

Что же здесь вырастет? Как будет выглядеть будущий дом, депутатам показали в ходе сессии (см. скриншот). Заодно напомнили, что высотки здесь не будет. Будущее строение (исторический ареал!) не должно быть выше 18,6 метров для фасадных флигелей и 21,3 метра в случае, если здание находится на углу квартала (а это именно наш случай).

Торговая, будущий новострой

Визуализация будущего новостроя на Торговой

Так что новый высокий забор, который тянется почти на целый квартал по улице Торговой и занимает большую площадь по улице Княжеской – это место нового строительства жилого дома.

Княжеская

Княжеская

Торговая, забор3

На углу Торговой и Княжеской

Больше информации об одесских “домогрохах”:

Фото и скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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