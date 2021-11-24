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Одесситы против застройщика: конфликт на Бочарова не стихает

Одесситы против застройщика: конфликт на Бочарова не стихает

Прямо во дворе жилых домов по адресу Генерала Бочарова, №№ 35, 53 застройщики собираются возвести высотки, попутно уничтожив деревья и стоянку. Местные жители не стали ждать помощи от властей и сами ринулись защищать свой двор. Разгорелся серьезный конфликт.

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Строительный участок на улице Генерала Бочарова уже обнесли забором. Жители домов возмущены: стройка закроет проход к школе и пожарный проезд к окрестным домам. А местным жителям уже сейчас приходится добираться домой не через улицу Бочарова, а обходными путями — через Крымский бульвар.

Правда, представители застройщика — компании «Стройконсалтинг» и кооператива «Сансити» — предъявили вышедшим на протестную акцию одесситам разрешение на проведение работ, выданное департаментом благоустройства горсовета.

Тогда жильцам удалось остановить работы. Однако через неделю техника вновь заехала на объект. К тому же — в сопровождении спортивных молодых людей в черных куртках и балаклавах, которые силой оттеснили жильцов — в основном пенсионеров. По словам застройщика, компания была вынуждена нанять охранную фирму. Но «люди в черном» представляться и предъявлять документы отказались.

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Местные жители убеждены в том, что происходящее — незаконный захват их придомовой территории. К тому же после начала строительства по стенам дома №53 пошли трещины, дом №35 начало подтапливать после дождей, а еще один соседний дом №55 дал усадку.

— Наш дом девятиэтажный, а они хотят построить рядом шестнадцатиэтажку. Скажите, будем ли мы видеть свет? Пятнадцать зеленых деревьев срежут — чем же нам тогда дышать? У нас постоянно будут сырые квартиры, тут подземные воды, — сетуют жители окрестных домов.

Сейчас одесситы вместе с депутатами выясняют, насколько законно строительство в их дворе. А в дальнейшем — намерены препятствовать возведению в зеленой зоне новых высоток.

Вместе с тем, считают эксперты, если у ОСМД нет государственного акта на землю под домом (а их в Одессе почти ни у кого нет), победить застройщиков шансов немного. В украинском законодательстве понятие «придомовая территория» — достаточно расплывчатое. Единственное, на что можно опираться, — нормативы расстояний между домами в зависимости от этажности, утвержденные в Государственных строительных нормах.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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