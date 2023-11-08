В Одессе появился новый сквер: пока что без названия

Решение о создании сквера было принято на прошлой сессии Одесского горсовета. Об этом сообщил депутат Петр Обухов.

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Участок расположен между домом на улице Заболотного 59/1 и стоянкой. Это фактически существующая зеленая зона, не имеющая никакого статуса. Этот участок в достаточно плохом состоянии, там нет освещения. Зато — идеальный кандидат на застройку. И такие обращения, по словам Обухова, в городской совет поступали.

«После моего представления вопрос официального определения статуса этого участка был рассмотрен земельной комиссией, а затем и сессией горсовета. И сейчас это официальный сквер», — написал депутат.

Приводить в порядок сквер будут после войны. Что касается названия, этим займется историко-топонимическая комиссия.

Ранее в мэрии Одессы передумали строить детский сад на территории парка Энтузиастов.

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