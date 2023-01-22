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Одесский Серединский сквер: здесь признались в любви к Молдаванке

Одесский Серединский сквер: здесь признались в любви к Молдаванке

Вопрос: «Знаете ли вы, где находится памятник танку «НИ» («На испуг») у бывалого одессита особых проблем не вызовет. Скажет, что в сквере в районе Разумовской. А вот на вопрос, как именуется сквер, где стоит этот самый «НИ», ответит не каждый. А зовется он Серединский сквер.

И жила тут одесситка тетя Песя

Танк стоит себе по-прежнему, вызывая, кстати, уже самые тревожные ассоциации, хотя и создан был в далеком сорок первом и не как танк а именно для испуга. Странно вообще, как страшное прошлое перекликается со страшным настоящим… Но мы сегодня – об одесском Серединском сквере.

Серединский сквер, танк
Серединский сквер, надпись
Серединский сквер, танк2
Серединский сквер8
Серединский сквер, адрес

Все начинается, по сути, с того, что именно здесь, у входа в старенький скверик, не без радости встречаешь признание в любви к Молдаванке. Почему именно здесь?

Когда-то на этом месте находилась Серединская площадь, описанная в Бабелевских одесских рассказах (здесь жила торговка курами тетя Песя). Кстати, адреса домов вокруг сегодняшнего сквера тоже носят название «Серединский сквер». Вероятно, это «середина Молдаванки»? Остановимся на этом, тем более что точного пояснения названия нет.

Ну и еще отметим, что в советские времена этим вопросом мало кто задавался, потому как именовался сквер именем Январского восстания – в честь завода, который, кстати, и произвел танки «НИ». Их было сделано, по разным данным, от 60 до 100 штук. За основу был взят трактор-тягач, который обшивали броней, взятой на Одесском судоремонтном заводе.

Любопытно: мне даже встретилась информация, что листы брони, которые ставили на этот бронетрактор, когда-то были сняты со знаменитого мятежного броненосца «Потемкин». Может, всего лишь легенда…

Итак, прошли мимо танка и признания в любви к Молдаванке – и вот перед нами небольшой скверик, довольно запущенный, но с деревьями и скамеечками, и, главное, с детской площадкой. Кстати, всегда загруженной малышами.

Одесский Серединский сквер: детская площадка и урны в стиле…

Обратите внимание: именно на этой площадке (и только здесь) мы сможем прочесть, что находимся в Серединском сквере. Надпись, правда, трудночитаемая, но все же имеется.

С другой стороны сквера имеется некое строение – то ли с недостроенным вторым этажом, то ли с такой вот верандой. Что за штука – понять трудно. Все равно этот МАФ не работает.

Серединский сквер10
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Серединский сквер, птицы
Серединский сквер
Серединский сквер2

Дорожное покрытие в сквере – так себе, скамейки, к счастью, целые, а вот урны – это нечто. Нет, имеются, конечно, традиционные, все остальные заменены пластиковыми ящиками и пластиковыми же ведрами.

Собственно, все достопримечательности сквера мы уже перечислили. Здесь нет кафешек, прочих удобств и вообще все очень и очень скромно.

Серединский сквер3
Серединский сквер4
Серединский сквер5
Серединский сквер6
Серединский сквер, урна
Серединский сквер, скамейка
Серединский сквер, скамейка2
Серединский сквер, деревр
Серединский сквер, дорога
Серединский сквер7

И очень трудно себе представить, что Серединская площадь в старину называлась «Косаркой»: тут была биржа вольнонаемных одесских косарей, откуда их целыми бригадами забирали хозяева на свои луга…

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Мария Котова
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