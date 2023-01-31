Одесский сквер Витте: деревья, кормушки и ни одной скамейки (фоторепортаж)

Вы все отлично знаете этот сквер. Но, скорее всего, и понятия не имеете, что именуется он в честь… Витте. Он тянется вдоль «куска» улицы Старопортофранковской, между двумя бюстами – Богдану Хмельницкому и Христо Ботеву.

Именоваться в честь Витте он стал не так давно: с ноября 2012 года. Почему Витте?.. До той поры он был себе безымянным сквером на Молдаванке, собственно, таким и остается, потому что даже жители близлежащих домов, выгуливая здесь домашних питомцев, понятия не имеют, как он именуется. Зато жалуются, что деревья летом не защищают это место от «загазованности», а «еще здесь постоянно воруют розы, которые высаживают коммунальщики».

Со сквером много других «непоняток». Он практически всегда пустынный. По нему проходят, как по улице-переулку. И ясно почему: поразительно, но в сквере имени Витте нет ни одной (!) скамейки. Зато здесь любят птичек, и посему изобилие кормушек – едва ли не главная примета сквера.

Как сообщается официально, данный сквер – это зеленая зона, расположенная в Одессе на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Большой Арнаутской. Посему снова вопрос: почему мини-площадь перед кинотеатром «Родина» (некогда Городская аудитория народных чтений, во время румынской оккупации 1941-1944 – конюшня) со скамейками и даже неким подобием маленького сада камней тоже иногда называют сквером Витте?..

Между тем, место даже немного удивительное по расположению. С одной стороны вдоль сквера тянется улица Старопортофранковская, с другой – Мечникова.

Местные в сквер захаживают редко. Там не посидишь (скамеек ведь нет) летом в тени деревьев, ну разве что можно заглянуть в расположенную на углу кафешку рядом с трамвайной остановкой. Детской площадкой сквер тоже так и не обзавелся.

И да, расположенный напротив кафешки бювет находится на территории Прохоровского сквера, гораздо более «обжитого», не говоря уже об известности и ухоженности.

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