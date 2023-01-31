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Одесский сквер Витте: деревья, кормушки и ни одной скамейки (фоторепортаж)

Одесский сквер Витте: деревья, кормушки и ни одной скамейки (фоторепортаж)

Вы все отлично знаете этот сквер. Но, скорее всего, и понятия не имеете, что именуется он в честь… Витте. Он тянется вдоль «куска» улицы Старопортофранковской, между двумя бюстами – Богдану Хмельницкому и Христо Ботеву.

Именоваться в честь Витте он стал не так давно: с ноября 2012 года. Почему Витте?.. До той поры он был себе безымянным сквером на Молдаванке, собственно, таким и остается, потому что даже жители близлежащих домов, выгуливая здесь домашних питомцев, понятия не имеют, как он именуется. Зато жалуются, что деревья летом не защищают это место от «загазованности», а «еще здесь постоянно воруют розы, которые высаживают коммунальщики».

Со сквером много других «непоняток». Он практически всегда пустынный. По нему проходят, как по улице-переулку. И ясно почему: поразительно, но в сквере имени Витте нет ни одной (!) скамейки. Зато здесь любят птичек, и посему изобилие кормушек – едва ли не главная примета сквера.

Одесский сквер Витте, газон
Одесский сквер Витте в снегу
Одесский сквер Витте, кормушка
Одесский сквер Витте, аллея
Одесский сквер Витте, кормушка из бутылки
Одесский сквер Витте, деревья
Одесский сквер Витте, дерево, кормушка
Одесский сквер Витте, аллея, столб

Как сообщается официально, данный сквер – это зеленая зона, расположенная в Одессе на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Большой Арнаутской. Посему снова вопрос: почему мини-площадь перед кинотеатром «Родина» (некогда Городская аудитория народных чтений, во время румынской оккупации 1941-1944 – конюшня) со скамейками и даже неким подобием маленького сада камней тоже иногда называют сквером Витте?..

Между тем, место даже немного удивительное по расположению. С одной стороны вдоль сквера тянется улица Старопортофранковская, с другой – Мечникова.

Одесский сквер Витте, кинотеатр Родина
Одесский сквер Витте, бюст Б. Хмельницкого
Одесский сквер Витте, ель
Одесский сквер Витте, ели
Одесский сквер Витте, здание
Одесский сквер Витте, бювет
Одесский сквер Витте, бюст Христо Ботева
Одесский сквер Витте зимой

Местные в сквер захаживают редко. Там не посидишь (скамеек ведь нет) летом в тени деревьев, ну разве что можно заглянуть в расположенную на углу кафешку рядом с трамвайной остановкой. Детской площадкой сквер тоже так и не обзавелся.

И да, расположенный напротив кафешки бювет находится на территории Прохоровского сквера, гораздо более «обжитого», не говоря уже об известности и ухоженности.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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