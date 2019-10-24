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Новости Одессы и Одесской области

«Эпохальное решение» для поселка Котовского: парку Энтузиастов быть

«Эпохальное решение» для поселка Котовского: парку Энтузиастов быть

Площадь парка Энтузиастов недавно хотели сократить, построив на его территории детский сад. Местные жители были возмущены такой инициативой от чиновников и были против уменьшения парка.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Алексей Еремица на своей Facebook-странице.

По его информации, на земельной комиссии Одесского городского совета рассматривался вопрос о территории парка. В итоге в мэрии не только передумали строить на его территории детский сад, а даже определят границы зеленой зоны, которая сейчас называется парком Энтузиастов. Она будет составлять 4,5 гектара.

«Скверу у Вымпела быть! Сегодня на комиссии принято эпохальное решение по парку Энтузиастов! В Суворовском районе появится парк площадью 4,5 га!», – написал депутат.

Парк Энтузиастов – зеленая зона, облагороженная за средства жителей Суворовского района. Ранее они собрали пресс-конференцию, на которой рассказали о намерениях чиновников. Главы ОСМД близлежащих к парку домов утверждали, что на территории парка хотят построить детский сад. Как утверждают местные, садики часто «используют не по назначению». Поэтому жильцы Суворовского района были решительно настроены бороться за парк.

Фото: nabludatel.od.ua

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Артем Виноградов
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