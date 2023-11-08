В Одесі з’явився новий сквер: поки що без назви

Зелена зона на селищі Котовського, яку мали намір забудувати, набула офіційного статусу. Тепер цей сквер, щоправда, назву йому ще не дали.
Рішення про створення скверу було ухвалено на минулій сесії Одеської міськради. Про це повідомив депутат Петро Обухов.
Читайте також: Жуковського та інші вулиці Одеси пропонують перейменувати на честь героїв війни: список (відео)
Ділянка розташована між будинком на вулиці Заболотного 59/1 та стоянкою. Це фактично існуюча зелена зона, яка не має жодного статусу. Ця ділянка у досить поганому стані, там немає освітлення. Натомість – ідеальний кандидат на забудову. І такі звернення, за словами Обухова, до міської ради надходили.
“Після мого подання питання офіційного визначення статусу цієї ділянки було розглянуте земельною комісією, а відтак і сесією міськради. І зараз це офіційний сквер”, – написав депутат.
Упорядковуватимуть сквер після війни. Щодо назви, цим займеться історико-топонімічна комісія.
Раніше в мерії Одеси передумали будувати дитячий садок на території парку Ентузіастів.
Читайте також:
- Одеський сквер Вітте : дерева, годівниці та жодної лави;
- Одеський Серединський сквер: тут зізналися в любові до Молдованцi.