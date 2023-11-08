В Одесі з’явився новий сквер: поки що без назви

Рішення про створення скверу було ухвалено на минулій сесії Одеської міськради. Про це повідомив депутат Петро Обухов.

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Ділянка розташована між будинком на вулиці Заболотного 59/1 та стоянкою. Це фактично існуюча зелена зона, яка не має жодного статусу. Ця ділянка у досить поганому стані, там немає освітлення. Натомість – ідеальний кандидат на забудову. І такі звернення, за словами Обухова, до міської ради надходили.

“Після мого подання питання офіційного визначення статусу цієї ділянки було розглянуте земельною комісією, а відтак і сесією міськради. І зараз це офіційний сквер”, – написав депутат.

Упорядковуватимуть сквер після війни. Щодо назви, цим займеться історико-топонімічна комісія.

Раніше в мерії Одеси передумали будувати дитячий садок на території парку Ентузіастів.

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