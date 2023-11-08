Новини Одеси та Одеської області

В Одесі з’явився новий сквер: поки що без назви

В Одесі з’явився новий сквер: поки що без назви

Зелена зона на селищі Котовського, яку мали намір забудувати, набула офіційного статусу. Тепер цей сквер, щоправда, назву йому ще не дали.

Рішення про створення скверу було ухвалено на минулій сесії Одеської міськради. Про це повідомив депутат Петро Обухов.

Читайте також: Жуковського та інші вулиці Одеси пропонують перейменувати на честь героїв війни: список (відео)

Ділянка розташована між будинком на вулиці Заболотного 59/1 та стоянкою. Це фактично існуюча зелена зона, яка не має жодного статусу. Ця ділянка у досить поганому стані, там немає освітлення. Натомість – ідеальний кандидат на забудову. І такі звернення, за словами Обухова, до міської ради надходили.

“Після мого подання питання офіційного визначення статусу цієї ділянки було розглянуте земельною комісією, а відтак і сесією міськради. І зараз це офіційний сквер”, – написав депутат.

Упорядковуватимуть сквер після війни. Щодо назви, цим займеться історико-топонімічна комісія.

Раніше в мерії Одеси передумали будувати дитячий садок на території парку Ентузіастів.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Виктория Басок ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати