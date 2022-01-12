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В Одессе подорожали школьные обеды и полдники

В Одессе подорожали школьные обеды и полдники

В школах Одессы повысилась цена на питание учеников 1-4 классов. Стоимость обедов и полдников выросла на 5 гривен.

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Об этом сообщили родители школьников. В департаменте образования Одесского горсовета данную информацию подтвердили.

По словам директора ведомства Елены Буйневич, завтраки школьников 1-4 классов будут стоить 23,5 гривен в день. Отметим, что завтраки для учеников начальных классов оплачиваются за счет городского бюджета.

А вот за обеды и полдники родители школьников заплатят на 5 гривен больше – порция обойдется в 35 и 25 гривен за порцию соответственно.

Статья по теме: Школьное меню по-новому: чем кормят детей сегодня?

Как и ранее, город продолжит оплачивать полное школьное меню льготным категориям детей, которые остаются на продленке.

Напомним, в 2021 году цены на питание детей в школах значительно повысились. Это было связано с усовершенствованием меню, а также введением правительством новых норм калорийности и санитарного регламента школ. Цену пересчитали из-за того, что в меню добавили кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.

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Источник: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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