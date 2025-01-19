Как рассказали в пресс-службе мэрии города, обычные сюжеты приобретают в произведениях художника приподнятую беззаботность и цветную ярмарочность, перевоплощаются в праздник, которого теперь нам так не хватает.

«В своих работах Юрий Андреевич использовал фольклорные мотивы, чтобы внести в нашу жизнь радость, юмор, легкость и свободу бытия», – отмечается в сообщении.

В мэрии также вспоминают, что журналист Евгений Голубовский в своих воспоминаниях называл Юрия Коваленко «приметой Одессы»:

«Сколько раз мы встречались на Пушкинской и Тираспольской – любимых улицах Юрия Коваленко. Идет мощно, быстро, весь погруженный в себя, но вдруг останавливается, оглядывается, замечает кого-нибудь из друзей. И громко на всю улицу – «Привет!». Мне кажется, грохот его голоса до сих пор живет в нашем городе…»

Юрий Коваленко был человеком огромной энергетики, внутренней силы. Он был частью города, неотъемлемой его приметой. И в его честь на фасаде дома по улице Тираспольской, 24, где жил художник, ему была установлена мемориальная доска.

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