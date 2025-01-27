Профессор Евгений Шевалев (1878-1946) остается загадочным персонажем в истории нашего города. А краеведы могут рассказать почти детективную историю о том, как «Одесский Шиндлер» в 1941-1944 годах скрывал евреев в возглавляемой психиатрической больнице Одесского медицинского института.
Во время немецко-румынской оккупации Одессы 1941-1944 годов Евгений Александрович вместе с сыном Андреем, тогда студентом медицинского института, и своими коллегами сумел сохранить лечебное учреждение и его пациентов, часть из которых была еврейского происхождения.
Посредством подделки документов он спасал не только психически больных евреев, но и еврейских сотрудников больницы, своих знакомых евреев, а также подпольщиков. Они заполняли новые больничные карточки на вымышленные имена, и сотрудники оставались там под видом пациентов. Евгению Шевалеву удалось спасти от расстрела по меньшей мере две сотни пациентов разных национальностей.
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Евгений Александрович скончался в 1946 году, похоронен на втором Христианском кладбище.
12 апреля 2001 года израильский мемориал Яд Вашем удостоил Евгения Шевалева и его сына Андрея Шевалева почетным званием Праведников народов мира.
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