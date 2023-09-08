Новости Одессы и Одесской области

Одесская обсерватория попала под усиленную защиту ЮНЕСКО

Одесская обсерватория попала под усиленную защиту ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесли в Список объектов, которым полагается усиленная защита, одесскую обсерваторию и геодезическую дугу Струве в селе Старая Некрасовка Измаильского района. 

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Всего в этот Список, кроме обсерватории и дуги Струве, попали еще 18 объектов. Украинская сторона предложила их внести в Международный перечень культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

Мы не принимаем ни оккупацию наших территорий, ни уничтожение нашего культурного наследия. Пусть это заседание будет еще одним шагом нашей совместной миссии – сохранение и восстановление объектов культурного наследия, —

написала замминистра культуры Анастасия Бондар.

Комитет ЮНЕСКО поддержал эту инициативу во время заседания Комитета второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Спустя полтора года после вторжения мы наблюдаем тревожный рост нападений на культурное наследие Украины. Необходимы дополнительные действия, чтобы избежать необратимого ущерба общему наследию человечества, —

сказал Эрнесто Оттоне Р., помощник генерального директора ЮНЕСКО по культуре.

Справка. «Дуга Струве» – это цепь из 265 триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории десяти европейских стран от Хаммерфеста в Норвегии до Черного моря. По этим 265-ти пунктам с 1816 по 1852 годы проводились измерения, позволившие определить точный размер и форму Земли.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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