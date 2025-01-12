Отец мирового маркетинга родился в Одессе

Ещё в 1902 году в трех университетах США — Мичиганском, Иллинойсском и Калифорнийском были прочитаны первые лекции по маркетингу. Так вот, одним из создателей теории маркетинга был одессит Саймон Литман.

Родился он в Одессе в 1873 году и наименовали его Шимон. Саймоном он стал уже потом, на американский лад. Так с именами в жизни бывает, вспомните, как неделю назад мы вам рассказали, как чистопородный француз Ланжерон из Луи в наших краях превратился в Александра Фёдоровича.

А вот вам ещё и анекдот — тому подтверждение. Трое наших сограждан — Иван, Лука и Хома решили на заработки в дальнее «забугорье» отправиться. Иван говорит: «Я, Иван, там буду Джон, ты, Лука, будешь Луи». А Хома говорит: «Не, я тогда не поеду!» Улыбнулись? Продолжим рассказ.

Отец Саймона был купцом, а еще невдалеке от Херсона он имел фабрику по переработке шерсти. Он покупал её свежестриженную, на предприятии её доводили до товарной кондиции, паковали и отправляли в разные страны.

Папа Литман нередко ездил за кордон и, понятно, держал руку на пульсе международной коммерции. СтОит ли пояснять, что сын с годами пошел по стопам отца?

Саймон с детства досконально изучил несколько европейских языков, был начитан. Плюс, к тому, мальчика отдали в Одесское коммерческое училище (это ул. Преображенская, 8). Училище было серьёзное, не «околовсяческое», там готовили коммерсантов, «подгоняя» их уровень до европейской «планки».

Существовало учебное заведение на деньги многонационального одесского купечества, а потому и речь не шла об антисемитизме. Но в империи он процветал махровым цветом, и после окончания Саймоном училища семья Литманов эмигрировала в США.

19-летнее юное дарование начало работать по бухгалтерской линии в открытом папашей одежном магазине. Как у нас говорят, «не так сталося, як гадалося»: с бизнесом не всё «срослось» и через 3 года старшие Литманы вернулись восвояси.

Саймон остался в Штатах, а года через два перебазировался в Париж. Он учился во французских и германских университетах, а в Швейцарии защитил степень доктора философии.

Женился на даме, имевшей вес в американском еврейском движении. Супруга помогла Саймону стать преподавателем в Калифорнийском университете. Там было запланировано начать цикл лекций по правилам торговли. Взять на себя эту тему предложили Литману. Объективно понимая, что он пока лишь поверхностно владеет этой темой, одессит… пошёл «ва банк» и дал согласие.

И у него получилось! Саймон Литман стал одним из первых преподавателей маркетинга и торговли в учебных заведениях США. Подчеркнем, что знания из пальца он не высасывал, базировался для начала на трудах германской профессуры.

Но, одновременно, творчески подходя к делу, общался со многими десятками находящихся в деле, практикующих американских бизнесменов. И буквально выцеживал из них практические наставления, основанные на реалиях. На базе всего этого Литман в 1911 году издал книгу «Торговля и коммерция».

Следующий его научный труд вышел по теме международной торговли. Он стал настольной книгой занимавшихся бизнес-образованием американцев и канадцев. Более того, её на японский перевели! В 1948 году Литман завершил свою преподавательскую и научную деятельность, подведя черту под 40 годами плодотворной работы в университете штата Иллинойс.

Почему раньше улица Литмана называлась Пестеля

А раньше улица Саймона Литмана называлась Пестеля. Только непонятно, какого, извините за выражение, пестеля, в названии имя конкретного Пестеля не указали. Ведь с ТолстЫми, к примеру, в Одессе порядок (был). Улица Льва Толстого — и всё ясно: не Алексея (Константиновича) Толстого — поэта, и не Алексея (Николаевича) Толстого — писателя, а именно Льва.

А Пестелей ведь двое было. Опишу вам «картину маслом» в моем родном Херсоне. Еще с царских, дореволюционных времен была у нас улица Пестеля. Был такой — Владимир Иванович Пестель (1798-1865) — сенатор, херсонский, а затем таврический губернатор, действительный тайный советник.

В своё время он оч-чень много сделал для развития Херсона, потому в его честь и назвали у нас улицу. Но после 1917 года вся передовая общественность оскорбилась: мол, ну ни фига себе, как это улица в честь буржуина называется в пролетарском государстве!? И улицу Пестеля переименовали. Стала она улицей …Пестеля.

Просто вспомнили, что был у того буржуина младший брат, революционер — декабрист Павел Иванович Пестель. Вместе с другими декабристами изверг-царь повесил его в 1826 году. Наш человек, решили коммунисты при власти! Ну и вот вам улицы Пестеля в разных городах…

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