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В Одессе отремонтируют Украинский театр за 8 миллионов гривен

В Одессе отремонтируют Украинский театр за 8 миллионов гривен

Одесский Украинский театр отреставрировали два года назад. Но областные власти снова выделили 8 миллионов на проведение там реставрационных работ. Причем без конкурса. 

Об этом стало известно из информации, размещенной на портале электронных закупок Prozorro. 

Исполнителя работ выбрали, фактически, без конкурса, так как конкурентов у победителя конкурса на право ремонтировать театр не было. Поэтому компании, которая будет исполнителем, даже не пришлось снижать ставки, чтобы сэкономить тем самым государственные деньги. Все 7 миллионов 716 тысяч гривен достанутся ей.

Кто освоит средства на ремонт Украинского театра

Проводить реставрацию будет компания “Буд-Элит”. Именно с эти подрядчиком заключил договор ремонта Департамент капитального строительства Одесской областной военной администрации. 

Работать в Украинском театре для этого предприятия не в новинку — оно же проводила там работы до 2022 года. Причем у “Буд-Элит” еще действует предыдущий контракт с ОВА на 17 миллионов гривен, который также продлили до 31 декабря 2023 года или пока компания не выполнит все свои обязательства. То есть на самом деле ремонт в театре продолжается до сих пор.

Напомним, что Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени В. Василько открылся после реставрации в 2021 году.

Но в марте этого года в театре произошел пожар. Возможно, необходимость выделить еще деньги на ремонт связана с ликвидацией последствий возгорания. 

Кстати, была информация, что директор Украинского театра Юлия Пивоварова из-за этого может быть уволена, но ей все-таки удалось остаться на своей должности. 

Ранее сообщалось, что в Одесской областной больнице планируется реконструировать уличное освещение за 12 миллионов гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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