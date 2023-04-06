Новости Одессы и Одесской области

Пожар в Украинском театре получил неожиданное продолжение

Пожар в Украинском театре получил неожиданное продолжение

29 марта в Украинском театре в Одессе произошел пожар. А вскоре появилась информация, что за это хотят уволить директора театра, которая очень полюбилась зрителям.

Юлия Пивоварова совмещает в Украинском театре две должности: директора и художественного руководителя. То есть руководит и творческим процессом тоже. 

И как отмечают зрители и любители театра, у нее это хорошо получается. В театре, несмотря на военное время, много премьер, причем высокого уровня. Привлекаются молодые талантливые режиссеры и актеры. Вырос уровень сценографии, она тоже стала современной. 

И тут после пожара одесский общественный деятель Зоя Казанжи публикует у себя в Фейсбук новость, что воспользовавшись пожаром, как предлогом, Одесские областные власти, которым принадлежит Украинский театр, хотят Юлия Пивоварову уволить. За ее проукраинскую позицию и современный подход к театральному менеджменту и творчеству. 

пост Зои Казанжи про увольнение Юлии Пивоваровой

Пост Зои Казанжи про увольнение Юлии Пивоваровой.

«Юлю Пивоварову хотят уволить. Во время войны конкурсы не проводятся. Поэтому, собственно, нужно властям с этим директором что-то делать», — отметила Зоя Казанжи.

И вот, теперь  председатель облсовета Диденко хочет видеть директора театра, потому что ему сказали “что в театре в тот день не было спектакля и в театре пьянствовали под сценой — именно тогда, когда мы, зрители, смотрели спектакль”, — написала Казанжи.

Но панические настроения опровергла сама директор Украинского театра Юлия Пивоварова. 

Юлия Пивоварова

Юлия Пивоварова, директор Украинского театра в Одессе, опровергла слухи о том, что ее хотят уволить из-за пожара.

В комментарии СМИ она подтвердила, что встречалась с председателем областного совета, но в разговоре речи о ее увольнении не было. Наоборот, чиновник предложил театру помощь в ликвидации последствий пожара и скорейшем оборудовании театра системой противопожарной защиты. 

Глава Одесского областного совета Григорий Диденко тоже прокомментировал ситуацию и заявил, что вопрос о снятии Юлии Пивоваровой с должности руководителя театра даже не рассматривался.

Григорий Диденко

Григорий Диденко, глава Одесского областного совета, уверил, что речи об увольнении Пивоваровой из Украинского театра не было. Наоборот, ей предложили помощь.

Но некоторые сотрудники театра за случившийся пожар все же будут наказаны. В театре сообщили, что уволят начальника пожарной службы театра и двоих пожарных, которые были на дежурстве в тот вечер. Также выговор получит начальник осветительного цеха и художник по свету.

Директор украинского театра Юлия Пивоварова рассказала, что пожар произошел в конце спектакля в осветительном цехе. Там взорвались аккумуляторы. После этого всех людей из театра эвакуировали.

По данным ГСЧС, возгорание возникло на площади 20 метров. В результате пожара в театре никто не травмировался.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе горел Украинский театр.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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