Пожар в Украинском театре получил неожиданное продолжение

29 марта в Украинском театре в Одессе произошел пожар. А вскоре появилась информация, что за это хотят уволить директора театра, которая очень полюбилась зрителям.

Юлия Пивоварова совмещает в Украинском театре две должности: директора и художественного руководителя. То есть руководит и творческим процессом тоже.

И как отмечают зрители и любители театра, у нее это хорошо получается. В театре, несмотря на военное время, много премьер, причем высокого уровня. Привлекаются молодые талантливые режиссеры и актеры. Вырос уровень сценографии, она тоже стала современной.

И тут после пожара одесский общественный деятель Зоя Казанжи публикует у себя в Фейсбук новость, что воспользовавшись пожаром, как предлогом, Одесские областные власти, которым принадлежит Украинский театр, хотят Юлия Пивоварову уволить. За ее проукраинскую позицию и современный подход к театральному менеджменту и творчеству.

«Юлю Пивоварову хотят уволить. Во время войны конкурсы не проводятся. Поэтому, собственно, нужно властям с этим директором что-то делать», — отметила Зоя Казанжи.

И вот, теперь председатель облсовета Диденко хочет видеть директора театра, потому что ему сказали “что в театре в тот день не было спектакля и в театре пьянствовали под сценой — именно тогда, когда мы, зрители, смотрели спектакль”, — написала Казанжи.

Но панические настроения опровергла сама директор Украинского театра Юлия Пивоварова.

В комментарии СМИ она подтвердила, что встречалась с председателем областного совета, но в разговоре речи о ее увольнении не было. Наоборот, чиновник предложил театру помощь в ликвидации последствий пожара и скорейшем оборудовании театра системой противопожарной защиты.

Глава Одесского областного совета Григорий Диденко тоже прокомментировал ситуацию и заявил, что вопрос о снятии Юлии Пивоваровой с должности руководителя театра даже не рассматривался.

Но некоторые сотрудники театра за случившийся пожар все же будут наказаны. В театре сообщили, что уволят начальника пожарной службы театра и двоих пожарных, которые были на дежурстве в тот вечер. Также выговор получит начальник осветительного цеха и художник по свету.

Директор украинского театра Юлия Пивоварова рассказала, что пожар произошел в конце спектакля в осветительном цехе. Там взорвались аккумуляторы. После этого всех людей из театра эвакуировали.

По данным ГСЧС, возгорание возникло на площади 20 метров. В результате пожара в театре никто не травмировался.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе горел Украинский театр.

Читайте также: